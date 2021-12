Ci sono poche cose più belle dell’amore, e sono innumerevoli i film che ci tengono a ricordarcelo. Le commedie romantiche sono sempre l’opzione migliore per una serata tranquilla sul divano di casa. Senza impegno e con trame semplici, riescono sempre a farci ridere e sognare.

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio poi, le varie piattaforme streaming aumentano le loro offerte, mettendo a nostra disposizione vecchi e nuovi titoli da gustare. Le commedie romantiche di Netflix non sono da meno, e anche quest’anno i film romantici ambientati a Natale sono ben presenti sulla piattaforma.

Le commedie romantiche di Netflix da vedere tutto l’anno

Da che titolo partire se non da un film cult? Il diario di Bridget Jones è sicuramente una delle commedie romantiche per eccellenza.

La storia ormai nota a tutti segue la protagonista interpretata da Renée Zellweger mentre affronta il mondo del lavoro e quello sentimentale. Il film è chiaramente una trasposizione moderna del romanzo Orgoglio e pregiudizio, e forse proprio per questo riesce a far appassionare gli spettatori fin dal primo minuto. Aiuta poi anche la presenza di Colin Firth e Hugh Grant, i due spasimanti di Bridget.

Sempre su Netflix possiamo trovare anche Non è romantico? con protagonista Rebel Wilson.

L’attrice interpreta Natalie, avversa a qualsiasi tipo di romanticismo e disillusa nei confronti dell’amore. Dopo un incidente però si risveglia in una vera e propria commedia romantica. La città, il suo appartamento, la sua vita è decisamente più bella e zuccherosa. Anche in questo caso, l’ingrediente immancabile di ogni film del genere è presente: i due spasimanti qui sono interpretati da Liam Hemsworth e Tom Ellis.

I titoli più natalizi

Dato che il Natale è ormai alle porte, non mancano i film ambientati nel periodo più festoso dell’anno. A partire da Love Hard, che vede Nina Dobrev nel ruolo della protagonista. Il film la segue nella ricerca dell’amore tramite l’utilizzo di applicazioni per gli appuntamenti, e tutte le conseguenze che ne seguono. Nonostante l’importante messaggio in merito ai rischi degli incontri tramite app, il film rimane comunque una commedia romantica. Leggero e divertente, è il film perfetto se volete una storia d’amore ambientata a Natale.

Sulla piattaforma è arrivata anche la prima commedia romantica natalizia con protagonista una coppia Lgbtq+. Si tratta di Single per sempre? che porta sul piccolo schermo una relazione gay. La trama rispecchia i canoni del genere: Peter è appena uscito dall’ennesimo fallimento amoroso e si sta preparando a raggiungere la famiglia per Natale. Per evitare di passare per il solito sfortunato in amore, chiede all’amico e coinquilino Nick di fingersi il suo fidanzato per evitare i giudizi dei parenti. Ovviamente sappiamo già come si svilupperà la storia, ma è proprio questo il bello delle commedie romantiche.

Non solo film: le serie tv

Ovviamente Netflix non offre solo film, per cui non mancano le commedie romantiche divise in più episodi. Se avete voglia di gustarvi una storia fresca, giovanile e italiana, Guida astrologica per cuori infranti è la serie tv che fa al caso vostro. Definito un mix fra Bridget Jones e New Girl, lo show assicura risate ma anche tanto romanticismo. La protagonista è Alice, e in 6 episodi potrete seguire i suoi fallimenti e i suoi successi in amore; il tutto sempre con un’atmosfera leggera e sbarazzina.

Se invece cercate una serie tv natalizia di questo genere, Netflix ha anche qui la risposta per voi. Christmas Flow è una commedia romantica francese che segue la storia di Lila e Marcus. Come da tradizione, i due all’inizio non si sopportano, ma ovviamente con l’avanzare della trama le cose cambieranno. La serie tv presenta un’ottima caratterizzazione dei personaggi, e conta solo tre episodi, senza prolungarsi troppo. Se avete voglia di assaporare una storia con protagonisti diversi dal solito è lo show adatto a voi.