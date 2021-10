Guida astrologica per cuori infranti: tutto sulla serie tv

È approdata su Netflix Guida astrologica per cuori infranti, serie tv italiana già confermata per una seconda stagione. Definita come un mix fra Il diario di Bridget Jones e New Girl dalla propria creatrice, la serie unisce in maniera innovativa risate e oroscopo.

La serie è una commedia dai toni leggeri divisa in 6 episodi: la protagonista Alice dovrà districarsi in una serie di relazioni d’amicizia e d’amore. Fin qui nulla di nuovo, ma in questo caso saranno i segni zodiacali delle persone conosciute da Alice a determinarne il destino.

Guida astrologica per cuori infranti: cosa sapere della serie Netflix

Disponibile dal 27 Ottobre, Guida astrologica per cuori infranti è un progetto fresco e giovanile appena sbarcato su Netflix.

La storia è basata sull’omonimo romanzo del 2015 scritto da Silvia Zucca e segue le vicende di Alice, che abita e lavora come assistente di produzione in un network televisivo a Torino. La sua vita sentimentale non è delle migliori: il suo ex-ragazzo per cui sembra provare ancora qualcosa sta per sposarsi, mentre al lavoro fa la sua comparsa un nuovo direttore creativo, a cui Alice è immediatamente attratta. La svolta arriva grazie a Tio, un attore con cui Alice fa subito amicizia e che le svela il suo segreto: nella vita amorosa si affida completamente all’oroscopo.

Da quel momento anche Alice comincerà ad orientare la propria vita emotiva secondo il volere delle stelle, imparando ad essere meno rigida e a rischiare di più.

La creatrice della serie, Bindu de Stoppani, ha affermato di aver scoperto il libro di Silvia Zucca in una stazione di servizio durante un viaggio in macchina. Dal suo amore per il romanzo e la sua storia è nato il progetto della serie tv. Così è nato uno show dolce e romantico, ma anche leggero e con il giusto livello di comicità. Guida astrologica per cuori infranti è la serie giusta da vedere su Netflix se volete staccare un po’ la spina, godendovi una serata tranquilla ma non per questo frivola. La protagonista sembra un mix che ripropone la turbolenta vita sentimentale di Bridget Jones e la dolcezza e goffaggine di Jess, il personaggio principale di New Girl.

L’oroscopo e i Millenials

Guida astrologica per cuori infranti riassume perfettamente l’atmosfera vissuta dalla generazione dei Millenials. Nati fra il 1981 e il 1996, sono entrati nel mondo del lavoro in un momento di crisi, che si è insinuata all’interno della loro vita raggiungendo anche altre aree. La serie tv rappresenta bene questa sensazione di smarrimento: Alice è molto competente nel suo lavoro ma dimostra tanta insicurezza, e gli stessi dubbi si trasmettono alla sua vita amorosa. Ormai è una donna adulta, ma è ancora lontana dal sentirsi del tutto realizzata; ha 30 anni e ha ancora mille esperienze da fare.

Proprio per questo motivo la serie ha come protagonisti degli attori in questa fascia d’età. Sin dall’annuncio della creazione dello show da parte di Netflix, il cast ha subito convinto chi aveva già letto il libro. Alice è interpretata da Claudia Gusmano, attrice famosa per Don Matteo, Squadra Antimafia e Distretto di polizia. Michele Rosiello invece è il volto di Davide, il nuovo direttore creativo che farà battere il cuore della protagonista, e che probabilmente avete già visto nella serie tv Gomorra. In generale si tratta di un cast innovativo e giovane, che rispecchia bene una serie tv fresca e intraprendente.