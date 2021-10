La moda per l’autunno 2021 riserva un sacco di sorprese e le tendenze di questa stagione non rinunciano ai colori e all’eleganza. Lo abbiamo già visto con alcuni dei capi davvero irrinunciabili, come i trench oppure i jeans dei modelli più disparati, alcuni anche ritornati da epoche cult, come gli anni ’70.

Scopriamo quali sono i capi più belli da abbinare tra loro per creare outfit unici da sfoggiare in ogni occasione.

Come vestirsi in autunno: il tailleur come capo must have

C’è stato un tempo in cui il tailleur era prerogativa del guardaroba maschile e della vita da ufficio, successivamente è stato riadattato per il corpo femminile, con una linea più stretta che andava ad evidenziarne la vita. Ma quelli di tendenza per l’autunno 2021 mixano il classico tailleur dal taglio maschile con i colori più gettonati per la stagione.

Alcuni brand osano anche con modelli letteralmente maxi abbinati a colori fluo. Un esempio lampante è quello Barbara Bui, indossato dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Nulla vieta poi, di indossare cardigan e pantaloni separatamente, per outfit estremamente personalizzati.

Come vestirsi in autunno: jeans e pantaloni

Così come succede con il tailleur dal taglio maschile, le tendenze del momento sembrano voler lasciare da parte anche i jeans skinny (che come dice il nome sono davvero strettissimi) per modelli decisamente più comodi. Tra questi, i più gettonati sono sicuramente i boyfriend, i mom jeans e i carrot jeans. Ma ancora più comodi sono i pantaloni, come quelli classici e a gamba larga in velluto a coste di Roy Rogers, uno tra i modelli tipici della stagione autunnale. È sempre utile averne almeno un paio nell’armadio, per quelle occasioni in cui ci si vuole vestire con un look casual diverso dal solito.

Come vestirsi in autunno: l’abito in maglia

A proposito di comodità, oltre a possedere questa caratteristica l’abito in maglia è anche estremamente versatile. Si può portare infatti con un paio di sneakers, con un paio di stivali (da provare assolutamente con i texani), di anfibi oppure di décolleté se si vuole sfoggiare un look più elegante. Dello stesso modello a maniche lunghe di Only sono disponibili i colori nero ed argan oil.

Come vestirsi in autunno: le gonne lunghe

Lunghe con spacco oppure midi, le gonne sono tra i must have per l’autunno 2021. Un capo particolare che permette di giocare con i look più disparati, dai più chic ai più trendy. Le più gettonate sono quelle effetto satin, che si possono indossare nei primi mesi della mezza stagione. Quella di Max Mara ha una fantasia su sfondo giallo ocra, bellissimo per creare contrasti.

Come vestirsi in autunno: il cardigan

Tra gli irrinunciabili per l’autunno c’è anche il cardigan, tanto caldo quanto trendy. In particolare quello di Alanui ha letteralmente spopolato tra i profili Instagram delle influencer e delle vip più famose e sembra essere ancora uno dei capi più ricercati dalle fashion addict. Quello indossato dalla modella Paola Turani ha frange e tonalità tenui, tra cui il bianco, uno dei colori di tendenza per la moda autunno inverno 2021.