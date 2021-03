I tatuaggi sono vere e proprie opere d’arte che le persone decidono di tatuarsi sulla schiena, la spalla e la zona del collo, solo per citare alcune delle aree. Può capitare che, a un certo punto non piacciano più e si decida di rimuoverli.

Ecco alcuni utili consigli su come togliere un tatuaggio con rimedi naturali evitando i costi esosi delle varie tecniche.

Come togliere un tatuaggio in casa

I tatuaggi hanno cominciato ad avere fama e successo a cominciare dagli anni ’90. I motivi per cui una persona decide di farsi un tatuaggio sono vari: a volte ci si tatua per ricordo di un periodo particolare, magari in seguito a un viaggio o semplicemente perché a molti piace l’idea di avere un segno indelebile sulla pelle.

Ci sono casi in cui ci si pente del tatuaggio, forse perché ha perso il suo significato simbolico o semplicemente non piace il modo in cui è stato eseguito. Per togliere un tatuaggio, non è necessario rivolgersi a centri specializzati o a pratiche come il laser, ma ci sono dei metodi naturali che aiutano a renderlo meno visibile coprendolo.

Dal momento che le pratiche, quali la dermoabrasione, risultano particolarmente care per quanto riguarda la rimozione del tatuaggio, ci sono dei rimedi casalinghi che funzionano molto bene e soprattutto non fanno spendere cifre spropositate.

La salabrasione è una tecnica particolarmente funzionale.

Per togliere un tatuaggio con questa tecnica bisogna grattarlo con una spugnetta abrasiva che è stata messa a bagno nel sale. In questo modo si elimina in modo efficace questo segno sulla pelle senza spendere costi esagitati che non sempre è possibile permettersi.

Come togliere un tatuaggio: consigli

Per togliere un tatuaggio o semplicemente per schiarirlo e fare in modo che sia meno visibile allo sguardo altrui, si consiglia l’uso del succo di limone. Questo agrume, molto importante nella cucina, ha una azione sbiancante in quanto grazie all’acido citrico in esso contenuto, favorisce la sostituzione delle cellule della pelle.

Un altro metodo molto efficace e a cui si faceva riferimento poc’anzi, è usare il sale come abrasivo. Per togliere un tatuaggio, si ha bisogno di un po’ di sapone per la pelle, del sale ricco di sodio, un panno o una spugna utili per sfregare e dell’acqua. A questo punto, si aggiunge il sale nell’acqua preparando la miscela. Si pulisce la zona della pelle con del sapone per poi asciugarla con un panno. Si immerge la spugna nella miscela per poi strofinarla in modo delicato, ma costante nella zona in cui si trova il tatuaggio.

Terminata questa soluzione, si asciuga l’area e si applica una pomata in modo da evitare infezioni.

