La bandana è un accessorio di cui ormai non si può più fare a meno. Si tratta di un fazzoletto di cashemire o seta di forma quadrata che può presentare fantasie, stampe. Intorno agli anni ’90 diventa simbolo della cultura grunge oggi invece si rivela un capo chic, alla moda.

Si rivela molto versatile sia nei colori che nei modi di poterla indossare o legare. Quanti modelli di bandana esistono? Ma come si possono mettere?

La bandana è la nuova tendenza del 2022: i modelli

Bandana paisley

Si tratta della bandana a tinta unita con dei disegni stilizzati derivanti dall’antica Persia. Rappresentano un fiore che sboccia o un cedro piegato. Da sempre considerata un accessorio della cultura grunge in quanto veniva indossata dalle rockstars degli anni ’80 e ’90.

Il tessuto solitamente è il cachemire che proviene proprio dalle regioni del Kashmir in India. Non passa mai di moda.

Foulard in seta

Il foulard di seta rappresenta un must have nel guardaroba.

Esistono diverse tipologie di stampe: floreali, geometriche, animalier e tante altre ancora. Molte case di moda le realizzano con incisi i propri loghi. Si possono indossare in qualsiasi occasione ed è un accessorio molto sofisticato.

La bandana è la nuova tendenza 2022: come si può mettere?

Come un pirata

La bandana messa a modi pirata è un classico. Si utilizza per proteggersi dal sole oppure secondo le ultime tendenze per dare un tocco chic all’outfit. Nella versione Paisley può essere indossata per un perfetto look in stile rock, urban o street. Il fazzoletto di seta invece messo su look casual serve un po’ a sdrammatizzare e a renderlo più divertente. Viene indossato sempre più anche al mare abbinato al costume: il giusto tocco per completare il beachwear.

Come fascia sulla testa

Il fazzoletto viene arrotolato e viene messo intorno alla testa facendo cadere i suoi lembi dietro alla schiena. Il risultato sarà molto elegante ancor di più se si scelgono fasce stampate o con frange.

Come accessorio per capelli

Si usa la bandana proprio per legare i capelli al posto dell’elastico per risultare in ordine ed eleganti. Si possono realizzare code o chignon.

Come top

Molte influencer e modelle portano il foulard di seta come un vero e proprio top. Basta piegarlo a metà e si formerà un perfetto triangolo da avvolgere al torace. In questo caso si gioca con le fantasie e si possono abbinare ai jeans. Può essere piegato anche a fascia e legare i due lembi in mezzo al seno. Attenzione a scegliere la grandezza giusta per coprire bene tutta la zona.

Come mascherina

Molti vip utilizzano il fazzoletto per nascondere il viso quando camminano per le strade in modo da sfuggire dai propri fans. Abbinato a un bel paio di occhiali da sole neri sarà difficile riconoscerli.

Al collo

Il foulard al collo può essere lasciato giù in stile cowboy oppure annodato stretto. Utilizzato per proteggersi dal vento e per rendere più chic un look casual. Anche in questo caso si gioca con le fantasia e con i colori.