La manutenzione corretta del costume da bagno è importante per non rovinarlo e sfruttarlo per diverse estati.

Per la manutenzione perfetta del costume da bagno è importante seguire ogni passaggio con grande attenzione, dal risciacquo all’asciugatura.

La manutenzione del costume da bagno

La moda mare Estate 2022 propone molti modelli di costume da bagno interi o a due pezzi ed è davvero impossibile resistere.

Il desiderio di acquistare tanti costumi da bagno in vista delle vacanze è davvero forte, ma è anche importante sapere come procedere con la giusta manutenzione. Bisogna adottare le migliori tecniche per far durare i propri costumi quasi per sempre. Capita spesso che il costume da bagno finisca per deteriorarsi durante una vacanza, con grande dispiacere. Ma chi vuole evitare questa esperienza, deve seguire tutti i consigli utili per lavare il costume nel modo corretto, in modo da non farlo rovinare.

Per dire addio a reggiseni irrigiditi, laccetti allentati e brillantezze sbiadite, è giusto seguire un semplice vademecum per far durare i costumi da bagno il più a lungo possibile. La manutenzione dei costumi da bagno non è complicata o stressante. Bastano davvero pochi passaggi, tutti molto semplici, per riuscire a salvare il vostro costume e a continuare a sfoggiarlo durante le vostre vacanze per diversi anni.

Come lavare il costume da bagno per non rovinarlo

Dopo ogni utilizzo è importante immergere il costume da bagno nell’acqua e lasciarlo in ammollo per rimuovere efficientemente tutti i residui di sale, di sabbia e di cloro. Il momento del risciacquo è davvero molto importante, perché altrimenti il tessuto potrebbe lentamente rovinarsi. Dopo il risciacquo arriva il momento di asciugare il costume da bagno. È molto importante ricordarsi di non esporre il costume da bagno alla luce del sole diretta. Sarebbe il modo migliore per rovinare la fibra e accelerare l’invecchiamento del tessuto, che solitamente è sintetico. Questo tipo di tessuto non deve mai essere esposto ai raggi diretti del sole. Ma allora qual è il metodo migliore per far asciugare il costume da bagno? Il consiglio migliore è quello di lasciar asciugare il costume da bagno dentro casa, magari appendendolo al rubinetto della doccia, in modo da consentire una sgocciolatura lenta. In questo modo riuscirete ad evitare che il tessuto possa rovinarsi. Una volta finita la vacanza dovrete pensare ad un lavaggio vero e proprio, che deve essere fatto in lavatrice, al massimo a 30 gradi. Se dovessero esserci perline, ricami o varie applicazioni, è importante mettere il costume in una rete per evitare che si scuciano o si impiglino in altri vestiti in lavatrice. Un’altra accortezza importante è evitare di mettere in lavatrice asciugamani o altri capi che potrebbero stingere, soprattutto se avete un costume di colore bianco. Prendersi cura del proprio costume da bagno è importante, perché consente di dare lunga vita a questo capo e di poterlo indossare per anni, senza rovinarlo. Una particolare attenzione soprattutto ai vostri costumi preferiti, che sapete di non voler cambiare per molto tempo. Bastano questi pochi semplici passaggi per evitare di fare qualche danno, in modo da salvare i vostri costumi anche dopo le vacanze estive e riutilizzarli l’anno successivo.