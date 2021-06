Come indossare lo slip dress, ovvero l’abito sottoveste che non può mancare nel guardaroba estivo.

Come indossare lo slip dress

Quando si pensa allo slip dress non si può far altro che immaginarselo indosso a Winona Ryder negli anni Novanta.

Spalline sottili, generalmente colore scuro e morbidezza del tessuto che avvolgeva il suo corpo, l’attrice ne aveva fatto uno dei capi principali delle sue uscite mondane.

Lo slip dress è però ritornato pienamente di moda in chiave moderna.

Linee essenziali, fantasie perlopiù monocolore, è uno dei capi must have da avere per l’estate 2021.

L’abito sottoveste è naturalmente sensuale, ma mantiene un’eleganza senza tempo che lo rende adatto anche alle occasioni più importanti. Fascia il corpo senza avvolgerlo e costringerlo nel tessuto, ma seguendone liberamente le forme. È perfetto sia con delle calzature chic che con delle sneakers. Il segreto per degli outfit diversi con lo stesso slip dress sta nei dettagli e negli accostamenti.

Come indossare lo slip dress di giorno

E chi l’ha detto che lo slip dress è adatto solo alle serate più importanti? Grazie alla sua estrema versatilità, lo si può benissimo usare anche di giorno. Ecco quindi 3 diversi modi di sfruttarlo quotidianamente.

Il primo outfit da giorno con lo slip dress è una full immersion negli anni Novanta. L’accostamento con degli anfibi crea un look rock e pratico, soprattutto se si opta per il total black. Senza esagerare, come accessori si possono aggiungere degli orecchini a cerchio e degli occhiali da sole

Altro abbinamento da sfruttare sia per una passeggiata che per una giornata di lavoro è quello formato da slip dress e t-shirt. Ma, attenzione, la t-shirt non va posta sopra al vestito, bensì sotto. Anche in questo caso, il revival anni Novanta è dietro l’angolo. E sui piedi? Delle sneakers saranno perfette per un bellissimo street style.

Altro modo per indossare sentendosi al proprio agio il vestito sottoveste di giorno, è quello di abbinarlo a una maxi camicia. Indossata aperta a mo’ di giacca sopra lo slip dress, lo sdrammatizza e permette di realizzare un look adatto a ogni occasione.

Come indossare lo slip dress di sera

Lo slip dress, però, dà il suo meglio se utilizzato come abito da sera per una cena elegante, una cerimonia o semplicemente per un aperitivo.

Appuntamento romantico o cena di lavoro? L’outfit perfetto è presto pronto con uno slip dress in color pastello. Se al collo ci si aggiunge un foulard dello stesso colore e un gioiello minimal, il gioco è fatto. Ai piedi, se si ama la comodità, vanno benissimo dei sandali con la zeppa, altrimenti, con l’opzione décolleté non si sbaglia mai.

Il colore, nella scelta dell’outfit, è indispensabile. Scegliere uno slip dress in una sfumatura accesa, come può essere l’arancione, permette di realizzare un look con un solo capo. Per non esagerare, infatti, non è necessario aggiungere accessori vistosi, ma basteranno ai piedi dei bei sandali, magari in un colore a contrasto.

Combo perfetta è quella formata da slip dress-blazer. Il colore dell’estate è il rosa e, se accoppiato con il bianco, l’eleganza è garantita.