Scopri i segreti per allestire una tavola da sogno per il tuo grande giorno.

La mise en place: un’arte da padroneggiare

Quando si parla di matrimoni, ogni dettaglio conta, e la mise en place è uno degli aspetti più importanti da considerare. Non si tratta solo di apparecchiare la tavola, ma di creare un’atmosfera che rifletta lo stile e la personalità degli sposi. La scelta di piatti, posate e tovaglie deve essere fatta con attenzione, tenendo presente il tema del matrimonio e il menù previsto. Una tavola ben apparecchiata non solo è esteticamente gradevole, ma offre anche agli ospiti tutto il necessario per godere al meglio del pasto.

Regole fondamentali per una mise en place impeccabile

Prima di tutto, è essenziale pianificare il menù. Se non si prevede di servire una zuppa, non è necessario includere un cucchiaio da minestra. Allo stesso modo, se non ci saranno liquori, i bicchieri per amari possono essere omessi. La semplicità è la chiave: una mise en place essenziale può essere altrettanto elegante. Per i tavoli tondi, il galateo suggerisce di non superare gli otto coperti, alternando invitati di sesso diverso, a meno che non si tratti di coppie recentemente sposate o fidanzati.

Elementi decorativi e biancheria da tavola

La scelta della tovaglia è cruciale. Optare per colori chiari come rosa, azzurro o avorio può conferire un tocco di classe. Se il ricevimento si svolge all’aperto, si può osare con tonalità più vivaci. I tovaglioli dovrebbero coordinarsi con la tovaglia, e la loro disposizione deve essere curata. I centrotavola possono arricchire la tavola: fiori freschi, vasi decorativi o elementi stagionali possono fare la differenza. È importante non esagerare con l’altezza dei centrotavola per non ostacolare la conversazione tra gli ospiti.

Illuminazione e segnaposto: dettagli che fanno la differenza

Infine, non dimentichiamo l’illuminazione. Durante un brunch, la luce naturale è perfetta, mentre per un ricevimento serale è consigliabile optare per un’illuminazione soffusa. Piccole lampade o candele possono creare un’atmosfera intima e accogliente. I segnaposto sono un altro dettaglio importante: possono essere semplici cartoncini eleganti o decorazioni più elaborate, ma devono sempre richiamare lo stile della mise en place. Ogni elemento deve contribuire a creare un’esperienza indimenticabile per gli ospiti, rendendo il giorno delle nozze ancora più speciale.