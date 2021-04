Chiunque abbia un Iphone sarà stato attratto, almeno una volta, da Clubhouse. Si tratta di un nuovo social network, disponibile solo per i dispositivi della famosissima mela, suddiviso in stanze e basato solo sulla voce. Su Clubhouse chiunque abbia la parlantina giusta per farlo, può dire la sua sugli argomenti più disparati.

Anche la moda ha trovato il proprio spazio su Clubhouse. Ecco quindi quali sono i profili del momento da seguire per quanto riguarda questo campo.

Clubhouse: i profili moda da seguire

La moda non è fatta solo di sfilate, ultime tendenze e capi costosi. Ma è anche storia e cultura, uno specchio della nostra società. Su questo particolare campo c’è tanto da raccontare e Clubhouse sembra il luogo giusto per farlo. A prestare la propria voce, i profili di esperti ed appassionati, molto interessanti da seguire.

Gli esperti

Tra i profili degli esperti del settore, su Clubhouse, troviamo Virgil Abloh, ovvero il direttore artistico della linea uomo di Louis Vuitton. Abloh è anche uno dei membri del Culture Club, uno spazio all’interno dell’applicazione che parla di arte e cultura. Nelle sue “stanze” racconta il processo creativo attraverso cui nasce la sua collezione. Su Clubhouse anche il direttore creativo di Reebok e fondatore del marchio Pyer Moss, Kerby Jean-Raymond.

Si tratta di una delle voci più autorevoli per quanto riguarda lo streetwear.

Per quanto riguarda i profili del panorama della moda italiano, su Clubhouse troviamo la fashion designer Gilda Ambrosio insieme alla socia Giorgia Tordini. Attraverso il loro spazio le due tengono in costante aggiornamento gli amanti del suo brand, The Attico. Anche Rossella Migliaccio è sbarcata su Clubhouse, nelle sue stanze si discute di armocromia, forme ma anche di icone di stile che hanno segnato un’epoca.

Le modelle

Cat Poulain è una modella ed imprenditrice molto seguita su Clubhouse. Nata a Milano, conosce ben cinque lingue ed è la fondatrice nonché direttrice creativa del brand Cath Paname. Sul social troviamo anche una delle esponenti della body positivity, la modella plus-size Paloma Elsesser. Paloma non ha ancora gestito, almeno per ora, una propria stanza ma è molto attiva nel club dedicato ad iniziative e brand nati da imprenditori neri, ovvero la Black Dollar Ecosystem.

Da tenere assolutamente d’occhio su Clubhouse anche l’iconica Naomi Campbell. La modella ha utilizzato il social vocale a febbraio. Resta solo da chiedersi quando entrerà a fare parte, a tutti gli effetti, della schiera di voci presenti sull’app.

I profili social

Tra i profili social per eccellenza, l’account Instagram Diet Prada sbarca anche su Clubhouse. Il loro scopo sul social esclusivo è il medesimo per cui si sono già fatti conoscere, ovvero ricordare ai brand che hanno anche delle responsabilità a livello sociale. Su Clubhouse troviamo anche Aimee Song, fashion blogger statunitense e di origine coreane seguitissima su Instagram. Attraverso le sue stanze, l’influencer tiene i propri follower costantemente aggiornati per quanto riguarda le tenenze.

A proposito di influencer, su Clubhouse troviamo anche la fashion blogger nostrana Chiara Biasi. Già seguitissima su Instagram, si unisce al panorama italiano di Clubhouse per quanto riguarda i “fashion addicted”.