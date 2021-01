Durante i suoi anni di gloria il “Piccolo Lord” è amato da tutti per il suo contributo ai bianconeri. Partecipa anche come testimonial di FIFA 13 a fianco di Lionel Messi e negli anni successivi al ritiro viene scelto come opinionista di Rai Sport.

Scopriamo il percorso calcistico di Claudio Marchisio, un uomo dai numerosi record.

Chi è Claudio Marchisio

Claudio Marchisio (Torino, 19 gennaio 1986) è un ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. A soli 7 anni inizia quello che sarà un lungo percorso nella Juventus. Inizia nelle squadre giovanili e crescendo viene indirizzato dai suoi allenatori verso il ruolo di attaccante e centrocampista.

Nel 2006 i bianconeri retrocedono in Serie B e molti giocatori lasciano la squadra, ma per quelli rimasti si apre la possibilità di essere inseriti in prima squadra in seguito al cambio generazionale. Così il giovane Marchisio debutta tra i professionisti collezionando 25 partite a fine campionato. La squadra torna in Serie A e si apre per lui un futuro roseo.

La fedeltà assoluta alla Juve, o quasi…

Tra 2007 e 2008 Marchisio cambia maglia passando all’Empoli.

Un’esperienza formativa che lo porta anche in Coppa UEFA ma che si conclude dopo solo un anno. Fiero della squadra firma un nuovo contratto con la Juventus e torna a giocare nel terzo turno preliminare della Champions. Segna il suo primo gol in Serie A il 24 gennaio 2009 su assist di Alessandro Del Piero, decisivo per la vittoria sulla Fiorentina.

Nella stagione successiva dimostra il suo livello in uno dei momenti più complessi della squadra che non riesce a schiodarsi dal settimo posto nella Coppa Italia. Con l’introduzione di nuovi membri che collaborano perfettamente tra loro, nel 2012 la Juventus vince il suo primo scudetto.

La vittoria del primo scudetto apre la strada a numerose repliche negli anni successivi, permettendo a Marchisio di vantare il quarto consecutivo nel campionato 2014-2015. Obbligato a sei mesi di stop quando torna a giocare lo fa con più grinta che mai registrando il terzo double nazionale consecutivo.

L’addio ai bianconeri, il periodo allo Zenit e il ritiro

Nonostante il continuo successo anche nella stagione 2017-2018, che porta il giocatore al suo settimo scudetto consecutivo, decide di lasciare la Juventus. Dopo ben 25 anni con la stessa maglia si trasferisce allo Zenit San Pietroburgo dove registra grandi vittorie.

Come già successo in passato, durante una partita subisce un infortunio al menisco del ginocchio destro che lo obbligano a terminare prima la stagione. Sceglie la strada della riabilitazione ma è ormai troppo danneggiato e decide di ritirarsi ufficialmente il 3 ottobre 2019 all’età di 33 anni.