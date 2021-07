Gli anni passano per tutti, o quasi. Claudia Mori, da giovane come oggi, riceve ancora tanti complimenti per la sua bellezza: gli occhi chiari e il suo sorriso naturale incantano come tanti anni fa. Una carriera costellata di successi e un matrimonio che dura da più di 50 anni: troppa fiducia rovina l’amore? Forse, ma non il suo.

Claudia Mori: gli inizi

Nata Claudia Moroni, a Roma, e 77 anni compiuti nel febbraio 2021. È diventata una cantante, attrice, produttrice discografica e televisiva. L’inizio di questo successo risale al suo debutto nel 1959 nel film Cerasella, a fianco di un giovanissimo Terence Hill. L’anno di svolta è però il 1963, quando a soli 19 anni incontra Adriano Celentano, che rimane immediatamente folgorato dalla sua bellezza. Una scintilla che ben presto divampa, tanto che l’anno dopo i due innamorati convolano a nozze.

Dalla loro unione nascono i tre figli Rosita, Giacomo e Rosalinda, a cui la mamma è molto legata. La sua carriera intanto prosegue, e alterna il lavoro di attrice a quello di cantante.