Citadel è una nuova serie tv davvero molto particolare, e anche molto attesa, che sicuramente conquisterà il pubblico. Una serie di spionaggio ad alta tensione, pronta ad introdurre un nuovo tipo di franchise sullo schermo.

Citadel su Prime Video: quanti episodi



Mancano ormai pochi giorni al debutto di Citadel, nuova serie tv di spionaggio ad alta tensione, su Prime Video. Una serie tv destinata ad ottenere un grande successo e a conquistare il pubblico, ma anche pronta ad introdurre un nuovo tipo di franchise sullo schermo, con storie interconnesse che attraversano il mondo intero. La data ufficiale di uscita è prevista per il 28 aprile 2023. L’attesa per gli amanti del genere è ormai quasi finita, ma è sicuramente aumentata dopo una premiere esclusiva che Prime Video ha ospitato a Londra, in una location segreta. Citadel sembra pronta a rivoluzionare i prodotti sullo schermo, con un racconto che viaggia per il globo, fatto di storie che si intrecciano tra loro. Quello che sappiamo è che sono già pronti due spin-off di questa serie, proprio per consentire alle storie dei personaggi di intrecciarsi in altre parti del mondo. I due spin-off che sono stati realizzati sono uno italiano e l’altro indiano. Anche la premiere si è adeguata a questo nuovo modo di realizzare le serie tv e al contesto dello spionaggio, con un evento esperenziale che ha coinvolto tutti. I presenti sono stati accolti in un finto pub, hanno dovuto attraversare una porta segreta e poi raggiungere un nascondiglio sotterraneo. Sono riusciti ad accedere al teatro, dove è stato trasmesso il trailer ufficiale della serie tv. Il tutto seguendo le indicazioni del personaggio Bernard Orlick, interpretato da Stanley Tucci. Questa nuova serie così innovativa prevede sei episodi, che andranno in onda settimanalmente su Prime Video, a partire dal 28 aprile. L’appuntamento è ormai alle porta e al pubblico non resta che attendere ancora qualche giorno per immergersi in questa storia così avvincente e appassionante.

Citadel su Prime Video: di cosa parla



La nuova serie tv di spionaggio ad alta tensione, intitolata Citadel, debutterà il 28 aprile su Prime Video. Ogni venerdì verrà trasmesso un episodio, fino al 16 maggio. Al centro della serie tv c’è la caduta di Citadel, un’agenzia indipendente di spionaggio internazionale, che otto anni prima è stata distrutta dagli agenti di Manticore, associazione che agisce di nascosto per riuscire a manipolare il mondo intero. Dopo che i loro ricordi sono stati cancellati, gli agenti Mason Kane e Nadia Sinh si sono costruiti una nuova vita, completamente ignari del proprio passato, con cui però dovranno presto fare i conti. Citadel ha qualcosa di nuovo, di diverso, perché non si tratta di una serie isolata, ma di un universo in cui andranno a confluire anche altre serie successive, ricche di storie che si intrecceranno tra di loro. Altri episodi sono già in produzione in Italia e in India, con attori come Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu. Si tratta di un nuovo modo per realizzare le serie tv, più innovativo e originale, che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico, facendolo appassionare a tutte queste trame inevitabilmente intrecciate tra di loro.