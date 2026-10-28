Il set Swarovsky SS3 oro offre 50 strass di dimensioni precise, perfetti per valorizzare le tue nail art con un tocco di brillantezza.

Le nail art richiedono componenti di alta qualità per creare effetti luminosi e duraturi. Tra gli accessori più richiesti vi sono gli strass in diverse forme e colori, capaci di trasformare una semplice manicure in un vero spettacolo di luci.

Caratteristiche tecniche del set Swarovsky SS3 oro

Il pacchetto contiene 50 pezzi di strass a finitura dorata, identificati con il codice SS3. La dimensione, indicata come 1,1/1,35 mm, è ideale per dettagli minuti e per essere posizionata su ogni tipo di superficie ungueale. Il prodotto è commercializzato dal marchio Hony Nails, riferimento HN00145, e rispetta le normative di conformità e sicurezza stabilite dall'Unione Europea.

Disponibilità, prezzo e modalità di acquisto

Attualmente il set risulta non disponibile sul sito, ma è possibile richiedere una notifica via email per essere informati non appena torna in stock. Il prezzo è di 3,90 € IVA inclusa, e ogni ordine di 30 € consente di guadagnare 1 punto sulla tessera fedeltà.

Spedizione, pagamenti e fatturazione

Le spedizioni avvengono entro 24-48 ore dalla conferma dell'ordine: 24 h per la Sardegna, 48 h per il resto della penisola. Il costo di spedizione è di 6,90 €, gratuito per acquisti superiori a 99 €. Sono accettati carta, PayPal, Scalapay e bonifico; con Scalapay è possibile dilazionare il pagamento in 3 o 4 rate. Se necessiti di fattura per Partita IVA, basta spuntare l'opzione al momento del checkout e la riceverai via email.

Assistenza clienti e garanzia legale

L'assistenza è disponibile tutti i giorni, dalle 9 alle 22, tramite WhatsApp o telefono. Per questioni post-acquisto è prevista la garanzia legale di 2 anni, con dettagli scaricabili in PDF dal sito. Il produttore, HONY NAILS DI BARCA MIRIAM, ha sede a Carbonia (SU) e può essere contattato all'email [email protected] o al numero +39 328 673 9711 per ulteriori chiarimenti.

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