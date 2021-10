Anche in questa nuova edizione la scuola di amici promette di raccogliere tante nuove promesse dello spettacolo. Giovane, talentuoso e con tanta voglia di sfondare nella danza: Christian Stefanelli, chi è il nuovo ballerino di Amici 21.

Chi è Christian Stefanelli

Christian Stefanelli nasce nel 2003 a Brembo, una frazione di Dalmine, in provincia di Bergamo. Christian ha anche un nome d’arte che usa spesso soprattutto nei social, ovvero Turbo Jr.

I primi passi nel mondo della danza li muove in tenera età. Già a tre anni infatti inizia a ballare, grazie anche alla madre che è insegnante della disciplina e direttrice della scuola di danza: La scuola dei sogni. Gli insegnamenti della madre e la grande passione che li accumuna permettono a Christian di formarsi e crescere in un ambiente prettamente dedicato alla danza.

Per questo Christian, nonostante sia ancora molto giovane, ha già deciso di fare della sua passione la sua vita. Specializzato in hip hop e break dance, Christian studia anche danza classica e moderna.

Carriera

Nonostante la giovane età, Christian, in arte Turbo Jr, ha alle spalle già una solida carriera. Oltre ad essere già un insegnante nella scuola della madre, ha già partecipato e vinto tantissime competizioni e può vantare collaborazioni davvero prestigiose.

Ancora bambino, nel 2009 ha partecipato al Gran Prix Award Barcellona, vincendo sia da solo sia in crew. Dal 2016 al 2019 si è esibito alla Urban Street Dance di Bruxelles dove ha vinto poi la Floor Wars 2015 Final Champions League. Nel 2018 si è aggiudicato anche la competizione internazionale eventi – danza summer camp. Sempre in ambito internazionale è campione di Street Dance e Break Dance e vincitore con i Project crew nella competizione Dance Crew Selecta.

Fra le collaborazioni di successo bisogna ricordare quella nel biennio 2017 – 2019 nel Tour King of Pop Tribute Michael Jackson. Un grande esperienza che gli ha permesso di lavorare con i professionisti del settore e di fare molta esperienza sul campo. Arrivano poi anche le prime esperienze e collaborazioni televisive, negli spettacoli di Zelig e di Colorado, dove balla accanto ai comici e nelle loro esibizioni. Nel 2020 si aggiudica un altro primo premio al ONE SHOT Live Talent Show.

Il 19 settembre 2021 approda alla scuola di Amici. Nella presentazione fatta da Maria De Filippi ha detto che quando balla prova gioia, divertimento e ossigeno, qualcosa senza la quale non potrebbe vivere. Ma nel talent più seguito di Canale 5 non importa quanti successi uno abbia alle spalle: tutti devono guadagnarsi il proprio posto. Il ragazzo l’ha fatto ottenendo il banco da Raimondo Todaro, entrando quindi nel suo team.

Vita privata

Come qualsiasi ragazzo giovane, anche Christian utilizza i social network. Qui condivide con tutte le persone che lo seguono i suoi pazzi di danza e le sue coreografie. In modo particolare lo si vede esibire principalmente nella street dance, nella break dance e nell’hip hop.

Dai social network e anche da notizie e dichiarazioni risalenti al 2020, Christian ha una fidanzata anche lei ballerina. I due si sono conosciuti proprio durante un camp di danza.

Ha detto che porta sempre con sé un piccolo albero di acciaio, un portafortuna da cui non si stacca mai, e lo tiene nel portafoglio. Qui tiene anche i peli del suo gatto che non c’è più per averlo sempre con sé.