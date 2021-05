Per festeggiare il suo trentaquattresimo compleanno Chiara Ferragni ha trascorso un weekend in Toscana con la famiglia e non ha perso l’occasione per sfoggiare i suoi outfit iconici. Uno di essi è la tuta aderente a fiori, coloratissima e originale, che è già una tendenza per l’estate 2021.

Chiara Ferragni tuta aderente

Chiara Ferragni ha sfoggiato uno dei suoi look iconici e super copiati durante il weekend in Toscana, durante il quale ha festeggiato il suo trentaquattresimo compleanno insieme alla famiglia e agli amici più intimi. In una location rilassante e bucolica, sullo sfondo di un verde lussureggiante e complice anche il clima che si fa sempre più estivo, la biondissima neomamma Chiara ha indossato una jumpsuit colorata che è già un must have per l’estate 2021.

Si tratta di una tuta aderente con stampa a fiori, coloratissima e scollata, con un top a bretelle e pantaloni lunghi. La jumpsuit fiorata esalta il fisico esile di Chiara, che mostra già di aver ripreso le sue forme dopo il parto della piccola Vittoria.

Chiara Ferragni tuta aderente, dove comprarla

L’influencer, moglie del rapper milanese Fedez e mamma di Leone e Vittoria, ha acquistato la sua tuta aderente e fiorata da Zara. Un capo low-cost quindi, acquistabile da tutte e alla portata di tutti i portafogli. Peccato però che sul sito italiano del brand Zara la tutina non è disponibile: bisognerà acquistarla sul sito internazionale del brand, dove è in vendita al modico prezzo di 25,99 sterline cioé circa 30 euro.

La Ferragni ha abbinato a questo look trendy e originalissimo dei sandali bassi di colore rosa firmati Bottega Veneta. Si tratta del modello Lido Sandals, al prezzo di 680 euro. Ad arricchire il look anche i numerosi gioielli – braccialetti, collane e orecchini – super fashion e la borsetta colorata Chanel.

Chiara Ferragni tuta aderente, i modelli simili

Le jumpsuit sono già una tendenza per la primavera-estate 2021: numerosi i modelli in commercio propongono varietà adatte a tutti i gusti e a tutti i tipi di fisico. L’influencer Chiara Ferragni ha sottolineato questo must have, invogliando ancora di più a comprare questo capo iconico, comodo e adatto a tutte le occasioni. Le jumpsuit possono diventare eleganti abbinandole magari ad un blazer e dei tacchi alti oppure possono essere adatte per le uscite con degli accessori più sbarazzini. Sandali bassi e giacche oversize o giubbetti di jeans sono l’ideale per creare un look trendy con le tute aderenti.

Le proposte in commercio sono molteplici, si può scegliere una tuta fiorata e coloratissima adatta all’estate ma meno aderente di quella indossata dalla Ferragni. Una proposta è quella del marchio Desigual, capo fresco e colorato perfetto per le scampagnate estive.

Altra opzione molto carina è sempre firmata dal colosso della moda low-cost spagnolo Zara. L’alternativa alla tuta dell’influencer Chiara Ferragni è una jumpsuit sempre molto aderente, con stampa colorata e scollatura incrociata. Un capo molto trendy e anche versatile, da abbinare con accessori eleganti oppure da rendere più casual con sandali bassi e giacca di jeans.

