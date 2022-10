Chiara Ferragni ha deciso di replicare alle critiche ricevute per il suo look.

Chiara Ferragni ha deciso di replicare alle critiche ricevute per il suo ultimo look bollente sfoggiato sui social.

Chiara Ferragni: le critiche per il look

Non è la prima volta che Chiara Ferragni si trovi a fare i conti con i giudizi impietosi del suo pubblico social e anche stavolta la moglie di Fedez se l’è vista con i suoi haters, che l’hanno criticata per un look giudicato troppo sensuale e provocante (calze a rete, stivali e minigonna in pelle).

L’influencer ha presto replicato scrivendo tra i commenti al suo post:

“Sono una donna che indossa ciò che vuole”. La sua risposta basterà a placare la polemica da parte del suo pubblico social? Staremo a vedere.

Le ultime novità in casa Ferragni

Molto presto Chiara Ferragni andrà a vivere insieme a suo marito Fedez e ai suoi figli in un appartamento più grande a Milano. I due hanno acquistato una casa accessoriata di tutti i comfort e che permetterà anche alla loro seconda figlia, la piccola Vittoria, di avere una stanza tutta per sé.

L’ultimo periodo è stato particolarmente intenso per l’influencer e suo marito che, dopo una pausa presa a causa della malattia di lui (è stato operato per un tumore al pancreas) sono tornati a svolgere i loro impegni di sempre.

La coppia non ha fatto segreto che le piacerebbe avere un giorno un altro figlio e in tanti si chiedono se i due si decideranno ad annunciare presto la notizia.