La serie The Ferragnez è in onda su prime video, ma alcune delle rivelazioni fatte dalla coppia italiana più famosa stanno già facendo il giro del web. All’interno dello show i fan di Chiara Ferragni e Fedez hanno scoperto numerosi retroscena della vita dei due.

Oltre alla foto postate sui social c’è molto altro che gli influencer non avevano ancora mostrato, e in una delle puntate Chiara Ferragni si è aperta parlando dei chili presi in gravidanza.

Chiara Ferragni: quanti chili ha preso in gravidanza?

Già dal trailer per The Ferragnez avevamo capito che la coppia si sarebbe aperta nella serie di prime video. Dopo la messa in onda dei primi episodi le conferme sono arrivate, e i fan di Chiara Ferragni e Fedez hanno scoperto numerosi retroscena della loro vita di tutti i giorni.

A partire dalla terapia di coppia affrontata dai due, di cui hanno parlato apertamente anche per combattere il tabù che aleggia sulle questioni di salute mentale. In uno degli episodi Chiara Ferragni si è aperta anche in merito ai chili presi in gravidanza. Durante la registrazione dello show infatti, l’influencer era in dolce attesa della sua seconda figlia, Vittoria.

In una scena insieme alle sorelle, Chiara ha affermato che “Quando sei in gravidanza hai sempre fame e ti appesantisci subito.

Ho messo su 7 chili, in 7 mesi è abbastanza, però secondo me arriverò a 15 chili come con Leo”. Nei mesi successivi l’influencer ha tenuto aggiornati i suoi followers su instagram, dicendo di essere arrivata fino a 8.8 chili. Andando avanti però Chiara non ha più specificato i chili acquisiti, preferendo concentrarsi su altri aspetti della sua gravidanza. Come già aveva fatto in passato, si è espressa ancora una volta a favore della body positivity, soprattutto in merito ad una situazione delicata come quella della gravidanza. Recentemente aveva già affrontato tematiche del genere, parlando della depressione post partum e della sua stigmatizzazione.

I retroscena mostrati nello show

The Ferragnez ha puntato la luce anche su altri aspetti della quotidianità della famiglia Ferragni-Lucia che i fan ancora non conoscevano. Oltre alla questione della terapia di coppia, Chiara e Fedez si sono aperti anche su altri aspetti che ancora non avevano condiviso sui social. Gli spettatori hanno apprezzato l’onestà e la schiettezza che i due hanno dimostrato negli episodi dello show, a partire proprio da quei momenti in cui non hanno nascosto i problemi e le difficoltà di tutti i giorni. Non solo i dubbi sul peso acquisito e sul proseguimento della gravidanza: Chiara ha parlato anche di salute mentale e fisica.

Nella serie infatti la vediamo alle prese con alcune lezioni di Kundalini Yoga. Si aggiungono poi tutte le scene in cui Fedez la prende amorevolmente in giro quando si definisce “distrutta” a causa del pancione nonostante non abbia fatto nulla. Come per la gravidanza che ha portato alla nascita del primogenito Leone, anche in questo caso Chiara ha ammesso di essere sempre molto affamata e di soffrire di reflusso. Fortunatamente, la seconda gestazione si è rivelata più semplice: infatti mentre era in dolce attesa del piccolo Leone, Chiara era stata vittima di un problema alla placenta che l’aveva costretta al riposo.