Ronn Moss è sicuramente conosciuto per il suo ruolo in “Beautiful”, ma la carriera dell’attore è molto più ricca. Scopriamo il suo percorso nel cinema e nella musica dagli esordi al grande successo.

Chi è Ronn Moss

Ronald Montague Moss, nato a Los Angeles il 4 marzo 1952, è un attore e musicista statunitense.

Cresce con la volontà di fare musica e così, all’età di 24 anni, si unisce insieme ad alcuni amici e fonda il gruppo Player inserendosi come bassista. Il successo dei quattro amici li porta a farsi notare da Robert Stigwood il quale gli propone un contratto con la RSO Records.

Nel 1977 si fanno conoscere a livello internazionale con “Baby Come Back”. Il singolo scala in fretta le classifiche posizionandosi al primo posto della Billboard Hot 100 per due settimane consecutive.

La band passa poi all’etichetta Casablanca e qui registra l’album “Room With a View” ottenendo grande successo. Ronn decide però nel frattempo di incidere anche l’album “Electric Shadow” con Peter Backett lasciando così i Player. Nel 2002 incide poi anche un album da solista, lasciando però la musica sempre più in disparte rispetto alla carriera di attore.

Ronn Moss e l’esordio come Ridge Forrester

Moss infatti, nel corso degli anni ’80, si avvicina al mondo della recitazione facendosi subito conoscere.

Ottiene infatti il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera “Beautiful” senza sapere che avrebbe interpretato il personaggio per ben 25 anni. Insieme a lui nella serie televisiva appaiono John McCook, Susan Flannery e la nota Katherine Kelly Lang nei panni della moglie Brooke Logan.

I due ad oggi detengono il record di maggiori puntate interpretate. Questa parte conferisce all’attore anche numerosi riconoscimenti tra cui sette candidature ai Soap Opera Digest Awards e molti altri. Nel 2012 l’attore sceglie di abbandonare il progetto girando quindi la sua ultima puntata, nonchè la numero 6407, il 14 agosto 2012.

Ronn Moss oltre Beautiful

Oltre al ruolo di Ridge, l’attore statunitense ha interpretato altre parti nel corso della sua carriera. Si ricordano progetti come il film di Giacomo Battiato “I Paladini: Storia d’armi e d’amori”, ma anche “Il sostituto” e “Agguato alle Hawaii”. Recita successivamente a fianco di Annamaria Barbera nel film di Neri Parenti “Christmas in Love”.

Nel 2010 prende parte inoltre al programma presentato da Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”, posizionandosi alla fine della trasmissione al 2º posto. Viene quindi invitato in numerosi programmi televisivi italiani presenziando come ospite per “Domenica in…”, “La vita in diretta” e molti altri. Partecipa poi anche al programma “Star in the Star” su Canale 5 nel 2021.