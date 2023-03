Chi è Giusy Buscemi: carriera e vita privata

Giusy Buscemi è un’attrice, ex modella ed ex Miss Italia, molto conosciuta per alcuni ruoli in famose fiction italiane.

Giusy Buscemi è un’attrice, ex modella ed ex Miss Italia, molto conosciuta per alcuni ruoli in famose fiction italiane. Scopriamo i dettagli sulla carriera e sulla vita privata dell’attrice.

Giusy Buscemi, chi è: la carriera



Giusy Buscemi è un’attrice, ex modella ed ex Miss Italia 2012. È molto conosciuta per essere stata la protagonista delle prime stagioni de Il paradiso delle signore e per aver interpretato Manuela Nappi in Un passo dal cielo. Il suo vero nome è Giuseppina ed è nata il 13 aprile a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, in Sicilia. È cresciuta a Menfi con la sua famiglia e ha frequentato il liceo scientifico, al termine del quale si è trasferita a Roma, dove ha studiato alla facoltà di Letteratura, Musica e Spettacolo de La Sapienza. Ha vinto il concorso nazionale di Miss Italia nel 2012 e nello stesso anno ha esordito al cinema con Baci Salati, con Sandra Milo e Francesca Rettondini. Ha partecipato anche al film Fratelli unici, con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini, Miriam Leone e Sergio Assisi. Ha lavorato anche per la televisione, nel ruolo di Assuntina Cecchini nella nona stagione di Don Matteo, in La bella e la bestia, La dama velata, Il giovane Montalbano, Il paradiso delle signore, I medici e Un passo dal cielo. Ha partecipato anche alla miniserie C’era una volta Studio Uno, con Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo, Giampaolo Morelli e Edoardo Pesce, ed è tornata al cinema con Smetto quando voglio – Masterclass e Ad Honorem, con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Stefano Fresi, Libero De Rienzo e Pietro Sermonti. Ha un profilo Instagram molto seguito, in cui pubblica molti scatti e video della sua vita quotidiana, delle sue vacanze, del suo lavoro e della sua famiglia.

Giusy Buscemi: la vita privata dell’attrice



Il primo amore importante è stato Giuseppe Galfano. I due si conoscono in età infantile e frequentano le stesse scuole. Si sono fidanzati alle superiori, ma la relazione è finita due mesi dopo che Giusy è stata incoronata Miss Italia. In seguito l’attrice ha conosciuto l’attore salernitano Alex Adinolfi, conosciuto per essere stato un corteggiatore di Uomini e Donne. Una relazione durata un anno. Nel 2017 ha sposato il regista Jan Michelini. I due si sono incontrati a una cena di beneficenza nel 2014 e hanno deciso di frequentarsi. Nel 2015 si sono fidanzati, nonostante i 13 anni di differenza. Il 13 maggio del 2017 si sono sposati nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma. L’11 febbraio 2018 è nata la prima figlia, Caterina Maria, e il 5 ottobre 2019, il secondo figlio, Pietro Maria. “Non avrei mai detto che ci saremmo piaciuti: eravamo pieni di pregiudizi, uno nei confronti dell’altro. Poi ci siamo conosciuti e, a poco a poco, riconosciuti. Lo definisco unico per il modo in cui mi ama, so che darebbe la vita per me” ha dichiarato Giusy Buscemi parlando di suo marito. Il loro rapporto è sempre più solido e spesso collaborano anche a livello professionale.