È ormai tutto pronto per salutare questo interminabile 2020 e accogliere il 2021 con nuove speranze e buoni propositi. Anche se i festeggiamenti saranno diversi dal solito però, nulla ci impedisce di portare avanti qualche rito tradizionale per sperare in un po’ di fortuna per l’anno nuovo.

L’intimo rosso è proprio una di queste usanze. Che tu sia a casa da sola o con pochi intimi, non può certo mancare: ma ti sei mai chiesta perché a capodanno si usa indossare l’intimo di colore rosso?

Capodanno in intimo rosso: perché questa usanza?

Indossare l’intimo rosso a capodanno è tra quelle usanze che si pensa siano di buon auspicio. La tradizione però, oggi è considerata “poco eco-friendly” e per questo è raro che venga eseguita alla lettera.

L’intimo indossato per salutare il vecchio anno e prepararsi a quello nuovo infatti, non deve essere solo rosso, ma rigorosamente nuovo e non deve essere poi, più indossato.

L’idea sarebbe quella di lasciarsi alle spalle il vecchio per essere pronti a qualcosa di nuovo. Ma appunto si andrebbe contro alla causa ambientale ormai abbracciata non solo da più persone in tutto il mondo, ma anche da moltissimi marchi, dai più costosi a quelli low cost.

Molti brand dedicati all’intimo poi, ne propongono di così belli che è impossibile resistere ad indossarli ancora.

Le origini della tradizione da diverse culture

Perché è stato scelto proprio il rosso, come colore di buon auspicio per capodanno? Il motivo è presto detto e ha origini molto antiche. Le civiltà storiche che si incrociano quando si tratta di questa tradizione sono varie. In Cina per esempio, sin dall’antichità usa per scacciare gli spiriti maligni, mentre durante il regno dell’Impero romano il rosso veniva associato al potere. Anche nell’età del Medioevo, come già facevano in Cina, il rosso veniva usato come protezione, ma questa volta contro le streghe e la sfortuna.

Da tutte queste tradizioni quindi, il colore rosso ha assunto diverse simbologie, ovvero quella della vita, della forza e della ricchezza. Ognuna di queste simbologie fa inevitabilmente parte di ciò che tradizionalmente ci auguriamo per il nuovo anno. Racchiuderle tutte in un unico capo e per di più intimo, può aiutare a vivere questa tradizione in modo molto personale. Un po’ come quel desiderio che esprimiamo e non diciamo a nessuno per paura che non si avveri, così l’intimo. Lo portiamo, magari lo lasciamo intravedere, ma rimane comunque un segreto sotto i nostri vestiti.

L’intimo di tendenza

Come ogni anno, i più famosi brand di intimo non si sono fatti attendere ed hanno già sfoderato i loro completini migliori. Scopriamo insieme quali sono quelli per il capodanno 2021 e prepariamoci a salutare il vecchio anno, sentendoci, perché no, anche più sexy.

Intimissimi

Intimissimi propone un completino con reggiseni di diversi modelli, per adattarsi ad ogni esigenza. La trama è in pizzo rigorosamente rosso, ma una spolverata di brillantini dorati lo rende davvero magico. Bellissimo sia portato da solo, sotto un outfit, o abbinato ad uno dei pigiami rossi, in seta, dello stesso brand se pensiamo di passare un capodanno casalingo.

Tezenis

Anche Tezenis propone tantissimi modelli di intimo rosso per capodanno. Il New Flock Animalier bra sembra essere quello più particolare. Il top è infatti perfetto indossato come intimo, ma indossato con sopra solo un blazer donerà unicità al vostro outfit. La sua particolarità sta nella trama, un animalier rosso su rosso.

Oysho

Oysho propone la bralette a scollatura triangolare. Senza ferretto e con coppe rimovibili per adattarsi ad ogni tipo di seno e risultare confortevole, oltre che bellissimo alla vista. Rosso con motivo floreale in pizzo, per essere eleganti, anche se a saperlo siamo solo noi.