Un anno insolito quello che sta per finire, ma non per questo ci si deve abbattere. Ecco quindi i look più belli per trascorrere un Capodanno 2021 al top anche in casa.

Come vestirsi a Capodanno 2021

Il Capodanno 2021 sarà sicuramente diverso da tutti quelli vissuti sino ad ora.

Niente festeggiamenti in grande stile, niente discoteche, niente cenoni con decine di persone e niente brindisi di gruppo. Ma non per questo ci si deve abbattere, in fondo si sta salutando un anno terribile, che per molti è stato il peggiore di sempre. La speranza è quella che il 2021 sarà migliore e non c’è niente di meglio che accoglierlo con il sorriso sulle labbra.

Insomma, sarà un Capodanno in casa, da trascorrere con pochi intimi.

Ma non per questo non ci può divertire e per stare meglio ed entrare nel mood di festa può essere utile indossare il look adatto.

Via libera quindi a brillantini, paillettes, tacchi, trucchi e manicure appariscenti. Per chi ama i look più sobri, le tute e i vestiti lunghi sono sempre un’ottima scelta, ma anche i jeans abbinati a maglioncini. Chi invece proprio non riesce a prepararsi per festeggiare in grande stile in casa, può trascorrere le ultime ore del 2020 e le prime del 2021 con un bel pigiama super chic.

Immancabili ai piedi delle slippers, ancora meglio se a forma di animale. Fondamentale è anche scegliere il make-up e l’acconciatura perfetti.

Ecco dunque come vestirsi a Capodanno 2021, 4 diversi outfit per soddisfare i gusti di chiunque.

Gli outfit migliori

Per un Capodanno sobrio ma comunque elegante e sofisticato, il vestito lungo in maglia è l’outfit perfetto. Caldo, comodo, avvolgente, è perfetto sia per il brindisi che per stare comodamente sdraiati sul divano ad attendere la mezzanotte. E per la foto da postare su Instagram basterà mettere ai piedi delle belle décolleté e si farà il pieno di like.

Altro outfit jolly per chi non vuole rinunciare né ai festeggiamenti né alla comodità è il look composto dalla combo jeans e maglioncino. La praticità prima di tutto, ma senza rinunciare allo stile. Se la temperatura poi scende si può indossare sopra al top una felpa, un cardigan, un blazer o una giacca-camicia.

Per chi non ama le mezze misure e vuole entrare nel pieno del mood festivo anche durante il Capodanno casalingo, l’outfit perfetto non può che essere quello composto da un mini dress con paillettes. La scelta dei colori è vastissima, ma le tonalità più gettonate sono sicuramente quelle argentate e dorate. Per un look ancora più scintillante si può optare anche per un make-up realizzato ad hoc e super luminoso e glowy. Anche le mani vogliono la loro parte e una delle manicure che meglio si presta è sicuramente quella delle wavy nails.

Al contrario, chi proprio non riesce a trovare motivi di festeggiare, si sentirà pienamente a proprio agio con un bel pigiama e delle slippers ai piedi. Per risultare comunque in ordine durante le videochiamate con parenti e amici, la scelta furba è quella di optare per un pigiama magari in seta e dai dettagli eleganti. Ancora meglio se si tratta di un pigiama rosso.