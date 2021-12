Spesso capita che l’arte del cinema e quella della musica viaggino insieme. Succede, per esempio, che una cantante si ritrovi a fare l’attrice. L’ultima, almeno in ordine di tempo, è Ornella Vanoni, classe 1934, che sembra avere ancora tanto da insegnare alle nuove generazioni.

La vedremo al cinema proprio il giorno di Natale in occasione dell’uscita di “7 donne e un mistero”, con un cast tutto al femminile.

Non è la prima volta per la cantante: l’abbiamo già vista in coppia con Renato Pozzetto in “Ma che bella sorpresa”, film del 2015. Precedentemente, nel 1979, è stata protagonista in “I viaggiatori della sera”, insieme ad Ugo Tognazzi e ancora prima è apparsa anche in “Romolo e Remo”, film del 1961.

Ma chi sono tutte le altre cantanti che come l’Ornella nazionale, sono apparse sul grande schermo?

Cantanti italiane nel ruolo di attrici: le più amate dai giovani degli anni ’80/’90

Cristina D’Avena non è solo la regina delle sigle dei cartoni animati. Per un lungo periodo ha anche prestato il suo volto alla protagonista di un cartone animato che spopolava negli anni ’80: Kiss Me Licia.

Il successo di questo prodotto fu tale che Mediaset, allora Fininvest, decise di produrre un riadattamento tutto italiano e piacque così tanto che ne vennero proposte ben quattro serie, tutte ovviamente con Cristina D’Avena come protagonista.

Ambra Angiolini ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo con “Non è la Rai”, spiccando tra tutte per le sue capacità di intrattenere il pubblico. Nello stesso periodo ha inciso diversi album, tra cui è impossibile non citare “T’appartengo”, singolo di successo che dal 1994.

Ma ricordiamo Ambra anche in “Saturno contro”, film del 2007 diretto da Ferzan Özpetek con un cast d’eccezione tra cui vediamo nomi del calibro di Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Ennio Fantastichini, Luca Argentero e Isabella Ferrari.

Le dive italiane della musica

Sempre parlando dei mitici anni ’80, allora una Anna Oxa agli albori della sua carriera prendeva parte al mondo del cinema interpretando non uno, ma ben due personaggi.

Fu infatti protagonista dell’interessante film “Maschio, femmina, fiore, frutto” dove mettendo in mostra le sue famosissime doti da trasformista impersonificava due gemelli, un maschio e una femmina. Insieme a lei, nel cast, anche Teo Teocoli e Massimo Boldi.

Due anni dopo, nel 1982, anche l’amatissima Donatella Rettore come la collega Anna Oxa si cimentava nel doppio ruolo sul grande schermo.

La cantante di “Kobra” è stata infatti la protagonista di “Cicciabomba”, film di Umberto Lenzi in cui si cimentava nell’interpretazione di due sorelle dalle personalità molto diverse.

Le cantautrici dell’era dei talent show

Il successo di Emma Marrone è esploso dopo la vittoria ad Amici. Da lì è stato un susseguirsi di traguardi come la conquista del Festival di Sanremo e il ruolo di coach prima a casa, nel talent condotto da Maria De Filippi, poi ad X-Factor.

Artisticamente parlando, Emma ha conquistato anche Gabriele Muccino che l’ha voluta in due suoi film: il primo è stato “Gli anni più belli”, del 2020, che vede nel cast anche Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart. Il secondo invece è stato “A casa tutti bene”, serie in onda su Sky tratta dal film omonimo del regista.

Elodie invece ad Amici è arrivata seconda, ma nel giro di poco tempo è riuscita a farsi notare scalando le classifiche radiofoniche e divenendo una delle personalità più apprezzate nel mondo dello spettacolo italiano.

A breve, la cantate arriverà anche al cinema con “Ti mangio il cuore”, film di Pippo Mezzapresa per cui interpreterà il ruolo della moglie di un boss che ha una relazione segreta con l’erede del clan malavitoso rivale. Noi non vediamo l’ora di vedere la sua performance!