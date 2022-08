Cameron Diaz, da poco cinquantenne, ha alle spalle 28 anni di carriera. Dopo il ritiro dal mondo cinematografico, avvenuto quattro anni fa, l’attrice statunitense ha deciso di ritornare sugli schermi. Sembrerebbe che l’abbia convinta Jamie Foxx con cui girerà un nuovo film intitolato, non a caso, Back in action.

Ma quali sono i migliori film che hanno segnato la sua carriera?

Cameron Diaz:

Cameron Michelle Diaz nasce a San Diego da padre cubano e madre di origini inglesi, tedesche. A 16 anni inizia la carriera da modella girando così tutto il mondo. Grazie a questo lavoro viene notata da alcuni produttori hollywoodiani e si candida per il ruolo femminile nel film The mask. Vince la parte e inizia le riprese al fianco di Jim Carray.

Diventa una vera icona sexy e inizia così la sua carriera cinematografica. Nonostante sia stata molto criticata nei panni della pupa Tina Carlyle, molti registi indipendenti la chiamano per interpretare altri ruoli. Il suo successo inizia nel ’97 quando affianca Julia Roberts in Il matrimonio del mio migliore amico. Diventa famosa e riceve quattro candidature ai Golden Globe, una ai premi BAFTA e tre agli Screen Actors Guild. Si cimenta anche nell’attività di doppiatrice in Shreck e in tutti i sequel.

Dopo tanti anni in cui rifiuta lavori e in cui non partecipa a nessun film, nel 2018 annuncia il ritiro dagli schermi per dedicarsi alla sua vita privata. Infatti si sposa con il musicista Benji Madden con cui nel 2019 avrà una figlia tramite madre surrogata. Si dedica completamente alla famiglia e alla sua nuova etichetta di vini Avaline. Cameron Diaz ha detto davvero addio al cinema? A giugno Jamie Foxx ha pubblicato su IG una chiamata con l’attrice che farebbe pensare il contrario. Sembrerebbe che i due lavoreranno insieme in un nuovo film intitolato appunto Back in action. Sarà un caso?

Visualizza questo post su Instagram A post shared by Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)

Cameron Diaz: i migliori film dell’attrice

The mask- da zero a mito

Questo commedia è del 1994 e vede protagonista Jim Carrey nei panni di Stanley, un impiegato di banca molto sfortunato che trova una maschera che gli cambia la vita. Questa maschera lo trasforma in un eroe che combatte la criminalità. In questo film Cameron Diaz interpreta Tina Carlyle, una bellissima cantante del Coco Bongo, un night club in cui si esibiva. Stanley è attratto da Tina che è fidanzata con Tyrell, un cattivo ladro di banche che tenterà di rubare anche quella in cui lavora Stanley. Non riesce ad entrare mai nel suo club finché non indossa la maschera. Questo incuriosisce molto la ragazza ma alla fine si innamora dell’uomo che sta dietro. Cameron Diaz interpreta il suo primo ruolo di pupa sexy che fa impazzire tutti gli uomini. Fu criticata ma ebbe anche grande successo in quanto da qui inizia la sua carriera all’interno del mondo del cinema.

Tutti pazzi per Mary

Tutti pazzi per Mary è un film del 1998 con Cameron Diaz, Ben Stiller e Mat Dillon. Ted non ha dimenticato Mary dai tempi del liceo e decide di cercarla. Mary è una bellissima donna corteggiata da molti uomini perciò Ted dovrà affrontare la concorrenza. Una scena iconica in cui si ricorda l’attrice è quella del gel sui capelli.

Charlie’s Angels + Charlie’s Angels più che mai

Nel pieno del suo successo l’attrice compare in questo film d’azione insieme a Drew Barrymore e Lucy Liu. Sono tre bellissime investigatrici che lavorano per Charlie, un uomo misterioso che fornisce loro dei lavori e di cui non si conosce mai l’identità. Sono affiancate da Bosley, l’assistente di Charlie. C’è anche un sequel che le vede ancora protagoniste uscito successivamente e si intitola Charlie’s Angels più che mai. Cameron Diaz interpreta Natalie Cook, un’intelligente appassionata di macchine e di scienza.

Vanilla sky

Si tratta di un thriller sentimentale in cui vediamo Tom Cruise nei panni di David Aames un uomo ricco accusato di omicidio. L’uomo racconta la sua storia a partire dall’incontro con Sofia Serrano di cui si innamora follemente. Suscita la gelosia di Julie Gianni, Cameron Diaz, la sua amante. La donna decide di togliersi la vita insieme a David buttandosi da un ponte alla guida di una macchina. Questo incidente manda l’uomo in coma completamente sfigurato. Inizia una storia con Sofia che ama alla follia ma le sue allucinazioni metto a rischio il loro rapporto. Infatti immagina Julie insieme a lui e la uccide. In realtà si tratta di Sofia che viene soffocata con un cuscino. L’uomo viene arrestato e portato in carcere. Qui David termina il suo racconto in cui ci sono delle rivelazioni che vanno oltre.

Gangs of New York

In questo film del 2002 viene raccontata una storia del 1846 che vede protagoniste due bande rivali di New York. Le gang cercano di stabilire il dominio del quartiere. Troviamo Leonardo di Caprio nei panni di Amsterdam Vallon che cerca di seguire le tracce della persona che ha ucciso il padre. Cameron Diaz interpreta Jenny Everdeane, un’abile borseggiatrice di cui si innamora Amsterdam.

In her shoes- se fossi lei

La storia di due sorelle che non hanno nulla in comune l’una con l’altra se non lo stesso numero di scarpe. Le due si allontanano in seguito a un litigio ma la loro nonna saprà come riappacificarle ricordando loro i valori della famiglia.

La custode di mia figlia

La custode di mia figlia è un film drammatico che vede protagonista Sara, interpretata da Cameron Diaz, una mamma che dedica tutte le sue forze per salvare la figlia Kate affetta di leucemia. Abbandona la carriera da avvocato per occuparsi di lei. Nessun familiare ha il dna compatibile per salvarla e quindi concepiscono una nuova figlia Anna che dopo 11 anni di sofferenze rifiuta di sottoporsi a un trapianto per salvare Kate. Si rivolge ad un avvocato e questo spaccherà la famiglia. Cameron Diaz ha sempre avuto ruoli comici invece qui la vediamo in un altro contesto, molto drammatico e struggente.

Bad Teacher

In Bad teacher vediamo l’attrice nei panni di una professoressa un po’ fuori dalle righe di una scuola media. Spera di lasciare il lavoro quando si sposerà con il suo fidanzato ricco ma questo la lascia. Arriva però un professore molto bello e ricco con cui inizia a flirtare. Vuole conquistarlo ma nel frattempo vuole anche vincere una gara scolastica che le farà vincere una gran somma di denaro. Durante le giornate e grazie ai suoi alunni riuscirà a capire quali sono le cose importanti della vita.

The counselor- il procuratore

Si tratta di un film diretto da Ridley Scott e con un cast fenomenale. Un avvocato che sta per sposarsi accetta una proposta di un cliente che aveva a che fare con il traffico di droga. Il suo compito è quello di recuperare un carico di droga da milioni di dollari. Troviamo Brad Pitt nei panni di Westray, un uomo poco raccomandabile che mette in guardia l’avvocato dai pericoli dell’operazione. Cameron Diaz invece è Malkina, la fidanzata del cliente. Ha un dente d’oro e vive con due leopardi come animali domestici. Vuole a tutti i costi aiutare in suo uomo.

Annie- La felicità è contagiosa

Questo è l’ultimo film in cui vediamo Cameron Diaz recitare. Interpreta la malvagia Miss Hannigan che gestisce la casa in cui ospita delle ragazze rimaste orfane. Annie è un bambina che è stata abbandonata dai genitori che le avevano promesso che l’avrebbero ritrovata. Incontra il ricco e futuro sindaco Will Stacks, Jamie Foxx, che si affeziona molto alla bambina e decide di adottarla. Ma la cattiva Miss Hanningan metterà loro il bastone tra le ruote.