A Sanremo 2022, come ospiti nella serata cover, ci sono anche i Calibro 35, che duettano con il rapper Rkomi in un medley dedicato al rocker di Zocca, Vasco Rossi.

Chi sono i Calibro 35

I Calibro 35 sono un progetto musicale che si è formato nel 2007 a Milano.

Di questo gruppo del tutto particolare, fanno parte Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta, Fabio Randanini, Luca Cavina e Tommaso Colliva che si occupa prevalentemente della produzione.

Alcuni di loro hanno anche collaborato con altri artisti e gruppi già molti affermati sulla scena musicale nostrana. Gabrielli ha infatti suonato con Vinicio Capossela e gli Afterhours e con il gruppo capitanato da Manuel Agnelli ha collaborato anche Rondanini.

Il debutto e la fortunata carriera del gruppo

Il disco di debutto è l’album omonimo “Calibro 35” e viene lanciato sul mercato nel 2008. Appena un anno dopo, nel 2009, il gruppo intraprende il suo primo tour in giro per gli Stati Uniti. Nel 2011 fanno uscire un altro album e il successo guadagnato li porta ad aprire il concerto dei Muse che nello stesso anno facevano tappa a Milano.

I Calibro 35 sembrano inarrestabili e tra le tantissime nuove uscite, avvenute tra il 2012 e il 2020, realizzano anche un progetto molto singolare. Si tratta di un EP-fumetto, con il fumetto disegnato da Gianfranco Enrietto e scritto da Marco Philopat che racconta in modo un po’ romanzato, l’esperienza newyorkese del gruppo. Nel 2021 realizzano la colonna sonora di “Blanca”, serie tv di successo in onda sulla rete ammiraglia della Rai e tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, che vede protagonista la giovane attrice Maria Chiara Giannetta, scelta proprio per essere una delle conduttrici di Sanremo 2022.

La passione per la musica unita a quella per il mondo del cinema

All’inizio del nostro articolo abbiamo definito i Calibro 35 un gruppo particolare e il perché ce lo suggerisce il nome stesso della band. Ad unire i suoi componenti infatti non è solo la profonda passione per la musica, ma anche quella per la cinematografia.

Il loro infatti è un progetto dedicato prevalentemente alle colonne sonore italiane e, per essere più specifici, a quelle dei film degli anni sessanta e settanta. Il nome del gruppo infatti vuole essere un omaggio ai titoli di film polizieschi tipici di quegli anni (che facevano più o meno tutti riferimento alle pistole) e alla pellicola cinematografica, la 35mm appunto.