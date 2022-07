In Cina è allarme climatico. Il caldo recor sta provocando diversi danni. A Quanzhou un ponte è esploso a causa della pressione del caldo, dopo che le temperature hanno superato i 40 gradi.

Caldo record, ponte si piega e si spezza in Cina

Le telecamere su una costruzione nella città di Quanzhou, nella provincia del Fujian, hanno ripreso una scena impressionante. Un ponte si è piegato e spezzato a causa del caldo. Si vede come il mantio stradale si crepi, per poi sollevarsi spezzandosi ed esplodendo, letteralmente. La causa di tutto questo riguarda le altissime temperature, che in quella zona hanno superato i 40 gradi. Gli abitanti dei villaggi locali avevano raccolto fondi per costruire il ponte 30 anni fa e la strada di cemento era stata costruita nel 2002.

Allarme climatico in Cina

Il servizio meteo cinese ha emesso alcune allerte rosse per il caldo. In allerta 67 città, dove le temperature supereranno i 40 gradi. Si prevede che altre 393 città e contee cinesi avranno temperature di 35 gradi o più. Le temperature in Cina sono aumentate molto velocemente, più della media globale e sono le più alte dal 1961. Le previsioni per le prossime settimane svelano che il caldo continuerà a resistere in molte regioni del paese.