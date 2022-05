Chi è Brooke: la cantante irlandese dell’Eurovison 2022

Brooke Scullion è una cantautrice irlandese che è stata scelta come rappresentante dell’Irlanda all’Eurovision Song Contest 2022 con il suo brano That’s Rich. Scopiramo chi è Brooke!

Chi è Brooke

Brooke è nata a Bellaghy, il 31 marzo del 1999. La cantante è diventata famosa, nel 2020, quando ha partecipato al talent show The Voice.

La sua esibizione è stata apprezzata da tutti e quattro i giudici entrando nel team della vincitrice del Grammy, Meghan Elizabeth Trainor. È riuscita ad arrivare in finale classificandosi al terzo posto. Ha pubblicato 3 singoli: Nothing Breaks like a Heart, nel 2020, in collaborazione con Miley Cyrus, Attention, nel 2021 e nel 2022 il suo brano eurovisivo That’s Rich. Il 4 febbraio 2022 all’interno di una puntata speciale del Late Late Show, è stata proclamata vincitrice e rappresentante dell’Irlanda all’Eurovision Song Contest 2022.

That’s Rich, il brano di Brooke

That’s Rich è il singolo della cantante irlandese Brooke, pubblicato il 19 gennaio 2022. Il brano è scritto in lingua inglese. La cantante spiega di cosa parla la sua canzone:

‘That’s Rich’ non significa nulla sui soldi. È un detto irlandese: significa ipocrita. E penso che sia davvero una buona linea. L’ho scritto nei miei appunti sul mio telefono. È la prima canzone che abbia mai scritto e non volevo che fosse troppo personale. È solo una canzone in cui dici che non vuoi perdere tempo con nessuno, concentrati solo su te stesso. Devi solo apprezzare davvero di essere solo e in contatto con te stesso, perché è allora che sarai più felice.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata non abbiamo molte notizie. È molto attiva, sul suo profilo Instagram, pubblicando maggiormente scatti della sua carriera da cantante, foto dei suoi viaggi e con i suoi amici.

Curiosità

Gioca nella squadra mimetica senior del Wolfe Tones GAC;

senior del Wolfe Tones GAC; È assistente di un agente immobiliare.

Dove seguire l’Eurovision 2022

L’Eurovision si può seguire su Rai 1, in prima serata o in streaming su RaiPlay. Le semifinali del 10 e 12 maggio e la finale del 14 maggio vanno in onda su Raiuno dalle 21 e sono commentate in italiano da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, insieme con Carolina Di Domenico.