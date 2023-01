Brazilian Aesthetic, uno stile brasiliano, che vuole celebrare il Paese, riscoprendo il fascino della Ragazza di Ipanema, tra ombretti caldi, glitter e capelli mossi. Uno stile unico e colorato, che può incantare.

Brazilian Aesthetic: il significato

Tutto è iniziato con l’estetica Bloke Core.

All’inizio dell’anno, con una forte nostalgia per gli anni 2000, su TikTok era pieno di video-tributo all’estetica dedicata all’ossessione per il calcio, tra jeans, sneakers e magliette appartenenti in modo particolare a squadre di calcio inglese. Un’estetica che nel tempo si è evoluta, cambiando i suoi colori e trasformandosi nel Brazilian Core, con un hashtag che conta oltre 4 milioni di visualizzazioni. Un modo per riportare in vita la bandiera brasiliana e i suoi colori, in un vero e proprio tripudio di giallo, verde e blu, ma anche colori caldi e avvolgenti, glitter e onde dall’aspetto naturale.

Si tratta sicuramente di una celebrazione del colore, ma non solo. La celebrazione del Brasile e della sua bandiera si basa sul tentativo delle nuove generazioni di celebrare il Paese in un momento storico molto importante. Non si tratta, quindi, di una cosa legata al calcio e allo sport. A contribuire al successo della Brazilian Aesthetic ci sono anche fenomeni di costume come la ragazza di Ipanema, dalla bellezza semplice ma travolgente, quasi inafferrabile.

Un tipo di bellezza a cui molte donne aspirano, per questo scelgono questo look.

Brazilian Aesthetic: cos’è?

Questa celebrazione beauty del Brasile, dei suoi colori e di quel look così travolgente, fa subito venire in mente Gisele Bündchen. La donna è una vera incarnazione dello stile Anni 2000 e ha portato sulle passerelle un look molto caldo e leggero, con la sua pelle abbronzata, le onde morbide con qualche schiaritura e un make-up molto luminoso ma mai eccessivo. Uno stile che ha conquistato anche Adriana Lima e Alessandra Ambrosio. Il Brazilian Aesthetic dona una bellezza semplice e sportiva, che mette in risalto gli occhi, la pelle e i capelli, valorizzandoli nella loro bellezza naturale. Uno stile che in varie occasioni è stato anche rivisitato. Accanto alle onde naturali ci sono anche ricci più crespi, rasta e treccine, che si abbinano perfettamente a make-up ricchi di glitter colorati e ombretti portati in color block. Un vero e proprio look da regina della festa, che in alcuni casi sembra quasi ricordare il Carnevale, ma che dona davvero una luce particolare, soprattutto sul viso.

Brazilian Aesthetic: come realizzare il make-up

La Brazilian Aesthetic è fatta per giocare con ombretti colorati e vivaci, magari pieni di glitter, per donare colore su colore. Le sfumature sono sempre quelle ispirate al Brasile, della sua bandiera e del suo territorio. Per questo dominano in modo particolare il verde, il giallo e il blu, colori nazionali che richiamano la bandiera brasiliana, ma anche oro, pesca, marrone e ocra, adatti a un nude look e ideali per celebrare la bellezza naturale e i colori di questo meraviglioso Paese. A completare il beauty look è un effetto natural glow che dona grande luminosità al viso e che si completa con schiariture leggere e beach waves dall’aspetto molto naturale.