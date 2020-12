Tra i regali di Natale più amati da noi donne, di certo ci sono le borse. Perché non optare proprio per una bella bag? Comoda, pratica, stilosa e di super tendenza, ecco le migliori borse da regalare a Natale 2020.

Borse da regalare a Natale 2020

Le borse, oltre alle idee beauty, sono il miglior regalo che possiamo fare per Natale. Piacciono sempre, tornano sempre utili per qualsiasi occasione e sono belle da donare sia a donne mature che a ragazze più giovani. Ma quali sono i migliori modelli di quest’anno? La parola d’ordine è: versatilità. Le borse per quest’inverno 2020 ci conquistano per la varietà di misure e tipologie, per i colori, in tinta unita o mischiati ad altre nuance a contrasto.

E infine non possiamo dimenticarci dei dettagli, quello che rende ogni modello ancora più unico nel suo genere. Che sia il dettaglio di un logo o che sia una pietra che arricchisce la chiusura oppure il dettaglio della lavorazione del materiale. E ancora, il dettaglio di grafiche e inserti che creano piacevoli effetti di luce e contrasti. Ecco qui di seguito i migliori modelli di borse:

Pinko

Partiamo con un modello e con un brand versatile e facilmente accessibile a chiunque.

Bella, comoda e super stilosa, la tracolla Mini Square in suede è l’ideale per l’inverno, per il giorno e per il tempo libero, da abbinare a diversi stili e outfit. Il dettaglio del logo rivisitato la rende ancora tra le più it bag del momento:

Furla

Passiamo ora ad una linea più classica con Furla che ci propone una Furla 1927 hand bag. Ispirata alle borse di una volta e realizzata in pelle, il design è elegante e lineare allo stesso tempo. Consigliatissima per le signore o per le ragazze che amano lo stile classico e rigoroso.

Liu Jo

Una delle borse più amate e comprate sia l’anno scorso che quest’anno è la Liu Jo in pelle matelassé: versatile e facilmente accessibile per prezzo. L’ideale da indossare tutti i giorni dalla mattina alla sera per diversi tipi di look.

Guess

Altra borsa a tracolla facilmente abbinabile con tutto è quella di Guess. Disponibile in nero e rosa, è consigliata per tutti i tipi di donne, sia per chi cerca una bag per tutti i giorni sia chi ama abbinare le borse ai diversi outfit e stili.

Prada

Qui si sale di fascia di prezzo e si cambia totalmente stile. Prada ci propone una versione moderna e aggiornata dell’iconica shoulder bag degli anni ’90 (c’è anche la variante con tracolla). Se decidete per questa, farete un figurone e un vero affare: è adatta per essere indossata sia di giorno che di sera, con look sportivi e look eleganti.

Miu Miu

Infine, vi proponiamo una bellissima borsa di Miu Miu, anch’essa un po più costosa rispetto alle precedenti ma ne vale assolutamente la pena. Elegante, graziosa e decisamente raffinata, è perfetta per le occasioni più particolari e come regalo diverso da fare per chi cerca una borsa di questo tipo. Delicata e très chic anche in questo rosa antico!