Il 2022 è stato per Blanco un anno decisamente fortunato. Oltre ad avere messo a segno diverse hit che hanno rapidamente la classifica, l’artista, al secolo Riccardo Fabbriconi ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Mahmood. Eppure durante la seconda tappa del tour “Blu celeste” che si è svolta a Genova lo scorso 13 settembre, il giovane ha accusato un malore che lo ha spinto a interrompere il l’esibizione, seppure per una manciata di minuti.

Blanco, l’artista accusa un malore durante il concerto

Nel breve filmato che si è diffuso in rete, vediamo Blanco cantare. Ad un certo punto si ferma e interagisce con i fan chiedendo loro scusa: “Ho avuto una fitta al cuore, scusate non mi è mai successo“, ha spiegato. Ha provato ad andare avanti facendo cantare i presenti. Proseguire tuttavia non gli era stato possibile ed è stato allora che ha deciso di uscire dal palco.

Quali sono le cause?

Ad ogni modo per il giovane tutto si è comunque risolto in modo positivo. Non sarebbero nel fratempo note le cause che lo hanno portato al malore. Tra le ipotesi formulate dai fan quella dello stress, ma anche i numerosi impegni lavorativi.