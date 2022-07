Bimba dislessica insultata dal medico: “Sei goffa, non ti sai muovere, non riesci ad impugnare una penna, lascia quel cellulare tanto non lo sai usare"

Arriva dalla Puglia la triste vicenda di una bimba dislessica insultata dal medico: “Sei goffa”. I media locali e poi Repubblica hanno trattato la storia della piccola “Stefania”, di soli 10 anni, e dei traumi che l’hanno segnata forse per sempre.

E durante una visita avvenuta il 22 giugno scorso quel medico che avrebbe dovuto curarla le avrebbe detto: “Sei goffa, non ti sai muovere, non riesci ad impugnare una penna per scrivere, lascia quel cellulare perché non lo sai usare”.

Bimba dislessica insultata dal medico

Stefania (che è ovviamente nome di fantasia) è una bambina con la passione per l’hip hop che pratica da anni, ma secondo il medico andava surrogato con la danza classica.

Il percorso terapeutico della bambina, che vive in Salento, ha dovuto far ricorso ad altri sanitari, in sospetta concausa con i traumi emotivi patiti con il primo camice bianco.

Tutti i sintomi dopo la visita e la denuncia

E i sintomi dopo quel tentativo, quello si di certo goffo, di curare la dislessia? Attacchi d’ansia, crisi di pianto, notti insonni e una grave forma di tachicardia per cui assume farmaci specifici.

A quel punto i suoi genitori hanno sporto denuncia per diffamazione, perché avrebbe presuntivamente commesso un reato: “Definendo la bambina come goffa, approcciandosi nei confronti della stessa con modi pressoché rudi, le avrebbe cagionato un turbamento morale”.