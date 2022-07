Una bambina è stata uccisa a coltellate in strada, in pieno giorno, da sconosciuti. La tragedia, che ha sconvolto la comunità, è avvenuta nel Linolnsh

Una bambina è stata uccisa a coltellate in strada, in pieno giorno, da sconosciuti. La tragedia, che ha sconvolto la comunità, è avvenuta nel Lincolnshire.

Bimba di 9 anni accoltellata da sconosciuti: orrore in strada

Una bambina di 9 anni è stata uccisa a coltellate in strada da sconosciuti, in un quartiere commerciale della cittadina di Boston, nella contea di Lincolnshire, particolarmente frequentato.

Un omicidio terribile che ha sconvolto la comunità locale. Non era mai accaduto niente di simile. L’omicidio è avvenuto in pieno giorno, nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 luglio. Quando sono arrivati i soccorsi, chiamati da alcuni passanti, per la piccola non c’era più nulla da fare. Quando è arrivata la polizia la piccola giaceva a terra in una pozza di sangue, con molte ferite da arma da taglio.

La dinamica dell’omicidio

“La bambina di nove anni è morta a causa di quella che si ritiene essere una aggressione a coltellate. Abbiamo avviato un’indagine per omicidio. L’area è stata delimitata ed esaminata. I genitori della piccola sono stati informati e siamo vicini a loro in questo momento incredibilmente difficile. La sua famiglia sarà supportata da agenti specializzati” ha comunicato la polizia. La dinamica dei fatti è ancora incerta e la polizia ha chiesto ai cittadini di farsi avanti in caso di informazioni utili.

La zona dell’aggressione è stata transennata ed esaminata dalla scientifica. Secondo i giornali inglesi, la polizia ha arrestato due uomini che sono stati portati via da una proprietà vicino alla scena del crimine.