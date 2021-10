Modella, showgirl, influencer e un viso che non si dimentica. Parliamo di Bianca Gascoigne: chi è la bella opinionista inglese che si prepara a conquistare l’Italia con Ballando con le stelle? Conosciamola meglio.

Chi èBianca Gascoigne

Classe 1986, Bianca nasce il 28 ottobre in Inghilterra.

Bianca, con suo fratello Mason, è la figlia di sua madre Sheryl e del primo marito di lei, Colin Kyle. Quando Sheryl si risposa col noto calciatore Paul Gascoigne quest’ultimo sceglie di adottare i due ragazzi, dandogli il proprio cognome. Bianca ha anche un fratellastro, figlio di Sheryl e dell’ex centravanti della Lazio.

La giovinezza di Bianca fu segnata da momenti dolorosi, a causa della grave dipendenza dall’alcool di Paul Gascoigne.

Il rapporto con la (ormai ex) moglie e con i suoi figli, si rovinò completamente subito dopo la fine della sua carriera legata al mondo del calcio.

Paul, completamente succube dell’alcool, ha dilapidato il patrimonio di famiglia che ammontava a ben 26 milioni di sterline ed ha anche tentato il suicidio. Ora il peggio sembra passato. Il suo grande amico ed ex collega, Gary Lineker, gli è stato particolarmente accanto non solo a livello umano ma anche a livello economico, pagando l’onerosa cifra per la sua riabilitazione.

Bianca ha spesso parlato di suo padre nelle interviste televisive. Oggi finalmente sta bene ed i rapporti con lei e gli altri figli sono tornati sereni e stabili.

Carriera

La carriera di Bianca inizia da giovanissima ed è sempre in crescendo. Muove i primi passi nel mondo della moda, dove inizia a sfilare per grandi e rinomati marchi internazionali. Da qui, Bianca non si ferma più.

Appena maggiorenne arrivano le copertine: posa per numerosissime riviste glamour, quali Nuts, Maxim, Loaded, FHM e molte altre.

Il 2006 è la svolta: Bianca, conquistando in poco tempo fama e notorietà, partecipa e vince al reality show Love Island. Nel 2008 partecipa a Gladiators, vincendo anche questo. Prende parte a vari reality show, provando anche ad entrare all’edizione inglese di X-Factor, ma con scarsi risultati. Entra nella casa del Celebrity Big Brothers nel 2017 e acquista ancora più notorietà, classificandosi al sesto posto.

Oggi Bianca è influencer molto seguita. Il suo volto infatti, ed i suoi contenuti social, vengono spesso accostati a grandi marchi della cosmesi o delle griffe per sponsorizzazioni pubblicitarie.

Vita privata

Bianca è stata legata sentimentalmente per diversi anni a Stephen Martorana, proprietario di un negozio di pneumatici in Inghilterra. Ha poi avuto una relazione con Dan Belton, conclusasi in maniera burrascosa.

Ma la storia d’amore più recente e significativa di Bianca si è da poco conclusa. La Gascoigne è stata per un anno legata al life coach, molto famoso in Regno Unito, Kris Boyson. I due si sarebbero allontanati a causa dei molteplici impegni inconciliabili che non gli rendevano più possibile la convivenza.

Fama in Italia

La fama d’oltremanica ha ormai raggiunto anche il Bel Paese. Paul Gascoigne ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi 21, e Bianca è stata ospite in numerose trasmissioni per parlare dell’esperienza del padre.

Ora però la protagonista è lei. Come annunciato da lei stessa sui suoi profili social è fra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che ha preso il via il 16 ottobre 2021. Nel programma di Milly Carlucci farà coppia con Simone Di Pasuale, ballerino professionista con cui lavorerà e studierà ballo ad alti livelli. Un’occasione questa per Bianca per farsi conoscere anche dal pubblico italiano che già apprezza suo padre.