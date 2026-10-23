Prenota ora il tuo ingresso e vivi due giorni di innovazione, stile e incontri commerciali nella vibrante scena moda di Fermo.

Il ABC Fashion Event torna per la sua terza edizione, confermando il Fermo Forum come epicentro temporaneo della filiera moda italiana. Dopo il grande riscontro della prima edizione, gli organizzatori hanno deciso di ampliare il format, puntando su un mix più ricco di espositori, workshop e dimostrazioni tecnologiche.

Le porte dell’esposizione si apriranno il 21 e 22 ottobre 2026, offrendo a professionisti, designer e appassionati due giornate intense di scoperta e confronto. Il Fermo Forum verrà trasformato in un vero hub di networking, dove il dialogo tra produttori di accessori, fornitori di componentistica e start-up innovative sarà la chiave per creare nuove sinergie commerciali.

Terza edizione dell’ABC Fashion Event: date, sede e contesto

Il Fermo Forum è stato scelto nuovamente come location grazie alla sua capacità di accogliere sia espositori nazionali che realtà locali. Il 21 ottobre, le sale si riempiranno di stand dedicati a accessori di tendenza, mentre il 22 ottobre vedrà al via la presentazione di soluzioni tecnologiche per la produzione tessile. La città di Fermo, con la sua tradizione artigianale, fornirà un contorno culturale unico, facendo da ponte tra passato e futuro del settore.

Punti di forza del programma: accessori, componentistica e innovazione

Il cuore dell’evento ruota attorno a tre pilastri: accessori, componentistica e tecnologie. Gli espositori proporranno collezioni di scarpe, borse e gioielli realizzate con materiali sostenibili, mentre i fornitori di componentistica presenteranno nuovi filati, bottoni intelligenti e tessuti a risposta termica. Parallelamente, saranno in scena aziende leader nello sviluppo di software per la moda, robotica e stampa 3D, dimostrando come l’innovazione possa ridurre i tempi di prototipazione e aumentare la personalizzazione dei prodotti.

Tecnologie emergenti per la filiera moda

Tra le novità più attese, spiccano le soluzioni di intelligenza artificiale applicata al design, i sistemi di tracciabilità blockchain per garantire l’origine dei materiali, e le piattaforme di realtà aumentata che permettono ai buyer di visualizzare le collezioni in ambienti virtuali. Questi strumenti non solo semplificano il processo produttivo, ma offrono anche nuove opportunità di sviluppo commerciale per le piccole realtà del territorio.

Per chi desidera espandere il proprio network, saranno organizzati appuntamenti B2B, tavole rotonde con esperti del settore e sessioni di mentoring per startup. L’obiettivo è creare un ecosistema collaborativo dove le imprese locali possano confrontarsi direttamente con player internazionali, favorendo accordi di distribuzione e partnership strategiche.