Mantieni le tue calze calde e soffici per anni con pochi gesti di cura.

Ottobre richiama l’ora di tirare fuori i primi capi pesanti: calze di lana, termiche o miste. Sono la risposta perfetta al freddo, ma basta un lavaggio sbagliato per vedere sfilacciate le fibre, perso l’elasticità o rovinato l’elastico. Conoscere le caratteristiche dei materiali e rispettare alcuni passaggi fondamentali permette di conservare la morbidezza e il calore per molte stagioni.

Leggere l’etichetta: la prima regola d’oro

Ogni paio porta una piccola etichetta interna che contiene istruzioni precise. Il simbolo della vaschetta con un numero indica la temperatura massima consigliata; se compare una mano, il lavaggio a mano è obbligatorio. Una o due linee sotto la vaschetta segnalano rispettivamente i cicli “delicato” o “extra delicato”. Ignorare questi segnali è la causa più comune di restringimento o infeltrimento delle fibre.

Temperatura e sbalzi termici: perché l’acqua fredda è fondamentale

Le calze in lana (merino, vergine o misto) non tollerano improvvisi aumenti di calore. L’acqua calda fa feltire le fibre, comprimendole in modo irreversibile. La regola pratica è usare sempre acqua fredda o al massimo tiepida, senza superare i 30°C, mantenendo la stessa temperatura anche durante il risciacquo. Anche le calze termiche in fibra tecnica perdono elasticità se sottoposte a temperature elevate, perché le fibre elastiche si allentano permanentemente.

Calze di lana vs calze termiche

Le calze di lana beneficiano della cheratina, che rende il tessuto naturalmente antibatterico; possono essere indossate più volte prima di necessitare un lavaggio. Le termiche, invece, presentano una membrana sintetica che mantiene la traspirabilità ma richiede meno lavaggi per non compromettere la capacità termica. In entrambi i casi, la temperatura dell’acqua resta il fattore decisivo.

Lavaggio in macchina: impostazioni corrette

Se si sceglie la lavatrice, occorre selezionare il programma lana, non il generico “delicati”. Impostare la temperatura a 30°C e la centrifuga a 400-600 giri: giri più alti stressano le fibre come uno strizzamento violento. Inoltre, è fondamentale non sovraccaricare il cestello; meno sfregamento tra i capi, meno usura. Inserire le calze in una rete protettiva e separarle da indumenti pesanti (jeans, felpe con zip) evita impigli e danni.

Lavaggio a mano: metodo senza rischi

Per chi vuole la massima sicurezza, il lavaggio a mano è il percorso più affidabile. Riempire una bacinella con acqua fredda o tiepida (max 30°C) e aggiungere una piccola dose di detersivo per lana o fibre delicate, preferibilmente liquido. Immergere le calze senza strofinare, lasciarle in ammollo qualche minuto e poi risciacquare con acqua della stessa temperatura finché non compare più schiuma. Per eliminare l’acqua in eccesso, avvolgere le calze in un asciugamano di cotone e premere delicatamente, evitando qualsiasi strizzatura.

Asciugatura e conservazione

L’asciugatura rappresenta il punto più delicato: calze di lana e termiche non amano il calore diretto di termosifoni, luce solare intensa o l’asciugatrice. La soluzione ideale è stenderle in piano su un asciugamano asciutto o su uno stendino, in un ambiente ventilato e a temperatura ambiente. Evitare di appendere le calze per le punte aiuta a mantenere la forma originale del gambale. Una volta asciutte, piegarle senza comprimere e conservarle in contenitori traspiranti, separando lana da sintetico, garantisce una lunga vita al capo.