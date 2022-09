Beatrice Valli ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo essersi sottoposta ad alcuni controlli medici a causa di un’improvvisa perdita di vertigini.

Beatrice Valli: le sue condizioni

Come sempre Beatrice Valli ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha fatto sapere che le sarebbe stato diagnosticato un deficit vestibolare acuto, una patologia che tra le altre cose comporta le vertigini (accusate dall’influencer nei giorni scorsi).

“Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana. Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato. Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi”, ha scritto sui social l’influencer, che infine ha ringraziato suo marito Marco Fantini per il sostegno a lei dimostrato nei giorni scorsi.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno inviato il loro supporto e il loro calore a Beatrice Valli tra i commenti al suo post e sono curiosi di saperne di più in merito al suo stato di salute.