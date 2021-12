Barbie sbarcherà presto al cinema con un live-action. Per vedere il film basato sulla famosissima bambola dovremo attendere il 2022, ma intanto possiamo iniziare a scoprire qualcosa in più sul cast, sulla regista e ovviamente qualche immancabile curiosità.

Barbie arriva al cinema con un film nel 2022

Sono passati ormai tanti anni da quando Barbie ha fatto la sua prima apparizione sugli scaffali dei negozi di giocattoli di tutto il mondo. Dal 1959 questa bambola ha letteralmente attraversato epoche. Specchio della società a volte maschilista altre invece, all’insegna del girl power, Barbie è diventata inaspettatamente anche un’icona femminista.

Non è la prima volta che Barbie appare sullo schermo, ma se prima lo aveva fatto in film d’animazione, ora approda ad Hollywood con attori in carne ed ossa! Non si hanno ancora informazioni sul cast completo, ma abbiamo almeno la certezza sui due personaggi principali: la bellissima Margot Robbie nei panni della protagonista e l’affascinante Ryan Gosling in quelli di Ken.

Le prime indiscrezioni sulla trama

Non abbiamo ancora informazioni complete su quella che sarà la trama del film. Sappiamo però che Barbie verrà cacciata da Barbieland, il posto in cui vive, perché accusata di non essere abbastanza perfetta.

Un allontanamento che porterà la bambola ad affrontare una serie di avventure nel mondo reale.

Potremmo quindi azzardare a dire che sarà una sorta di “racconto di formazione” dell’era moderna condito da qualche momento di sana leggerezza, in cui la protagonista (e magari anche le persone intorno a lei) sarà guidata al raggiungimento di alcune consapevolezze.

Greta Gerwig, chi è la regista

La prima prova alla regia di Greta Gerwig risale al 2008, ma è nel 2017 che arriva il successo per la regista. Quell’anno la Gerwig dirige infatti “Lady Bird”, di cui è anche sceneggiatrice. Questo film, la cui storia è liberamente ispirata alla vita della stessa Greta Gerwig, è stato uno dei più amati dal pubblico ricevendo premi ai Golden Globe e candidature agli Oscar.

Dopo l’esordio con “Lady Bird”, nel 2019 Greta Gerwig prova ad affrontare uno dei classici della letteratura più amati: “Piccole Donne”, con Emma Watson nei panni di Meg e Meryl Streep in quelli della scorbutica zia March. Anche in questo caso il successo è stato davvero enorme.

Dietro le quinte insieme alla regista

Con l’arrivo del 2022 la regista è pronta a cimentarsi in un altro ambizioso progetto, ovvero il nuovo film di Barbie. Ma non sarà sola, Greta Gerwig sarà infatti regista e sceneggiatrice ma collaborerà con Noah Baumbach, co-sceneggiatore e con la Warner Bros, coinvolta recentemente in alcune polemiche con J.K. Rowling.

A lavorare al film insieme a Greta Gerwig ci sarà anche la Mattel Film, la branchia dell’azienda di giocattoli che si occupa di realizzare i film d’animazione che hanno come protagonisti i suoi prodotti, come appunto la serie di film animati su Barbie come “Barbie e lo Schiaccianoci”, “Barbie Raperonzolo” e “Barbie e il lago dei cigni”.