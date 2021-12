Jessica Selassiè ha un crollo emotivo dopo la puntata: sta per abbandonare il Grande Fratello Vip? I motivi della possibile scelta.

Jessica Selassiè abbandona il GF Vip? Cosa sta succedendo

La principessa Jessica Selassiè sta per abbandonare il Grande Fratello Vip 2021? L’ipotesi sembrava lontana dopo la decisione della Selassiè di accettare il prolungamento del Grande Fratello Vip che si concluderà a marzo.

Ma al termine della puntata Jessica ha avuto un pesante crollo emotivo, in cui ha ammesso di non sentirsi amata e apprezzata dal pubblico. Un altro motivo sarebbe stato anche l’ingresso di Alessandro Basciano che non avrebbe fatto nessun apprezzamento nei suoi confronti contrariamente a quanto fatto con Soleil e Sophie Codegoni.

Jessica Selassiè abbandona il GF Vip? Le lacrime

Jessica mentre si confida con Alfonso Signorini si lascia andare ad un pianto liberatorio: “Non sono motivata nello stare qui dentro non sono stimolata, ci sono troppe donne e non entra nessun bono per me, ho perso l’interesse.

Cosa ho fatto in tre mesi? Ho solo cucinato. Non si è mai parlato di me.”

Jessica Selassiè abbandona il GF Vip? Le sue parole

Jessica ha poi continuato, spiegando: “Quando sono andata in studio non ho sentito calore da parte del pubblico, sembra che stia qui a scaldare il letto. Sono sincera. Stasera in studio non c’era neanche Clarissa, non so se voglio restare. Magari a casa non piaccio, ho avuto questa percezione.

Sono stata salvata dalla nomination contro Patrizia solo perché lei era qua da due settimane. Quando siamo andate in studio Soleil ha avuto un calore che io non ho avuto, ma dopo tre mesi aspetto di arrivare a qualcuno. Non ho fan, quelli in studio battevano le mani solo perché dovevano farlo, mi sento inutile, servo solo a cucinare.”