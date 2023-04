Le ballerine sono una tipologia di calzature particolarmente amata, che dona sempre un tocco elegante, riuscendo ad adattarsi anche a look più casual. Oggi parliamo di ballerine di velluto, un vero must have della primavera, e di come abbinarle.

Ballerine di velluto: il must have per questa Primavera



Le ballerine di velluto sono un vero e proprio must have di questa primavera. Una tipologia di calzature davvero molto amata, che torna sempre di moda, in grado di dare un tocco di grande eleganza, mantenendo la praticità e la comodità. Anche se il meteo sembra non essere sempre dalla nostra parte, dobbiamo renderci conto che la primavera è arrivata ed è sicuramente uno dei momenti più belli per scegliere cosa indossare e quale calzatura scegliere. L’inizio della primavera è sicuramente uno dei momenti più adatti per scegliere di indossare le ballerine di velluto. Queste calzature, che devono le loro origini al Balletto dell’Opera di Parigi, come si comprende dal nome, riescono a mantenere ancora oggi intatta la loro immagine innocente e nello stesso tempo elegante, per un look chic davvero mozzafiato. Sono tanti i modelli di ballerine che abbiamo conosciuto nel corso degli anni, così come sono diversi i tessuti e i colori, ma queste calzature riescono sempre ad affascinare. Le ballerine di velluto riescono ad abbinarsi perfettamente a capi basici, come jeans, gonne e abiti, per creare degli outfit molto comodi e pratici per l’ufficio, ma anche più eleganti e chic per la sera.

Ballerine di velluto: come abbinarle



Le ballerine di velluto con il cinturino al collo del piede, in versione Mary Jane, e la suola completamente piatta, stanno letteralmente conquistando tutte, per un look perfettamente street style. I modelli sono tanti, da quelle più semplici e minimali, a quelle con gioielli e fibbie di strass o perle. La bellezza delle ballerine riguarda anche la loro versatilità, perché riescono ad essere perfette per i look più casual e comodi ma anche per i look più chic ed eleganti. Scopriamo qualche consiglio su come abbinare le ballerine di velluto, come riportato da Vogue.