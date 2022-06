Il ritorno delle ballerine: le vip che le indossano

La moda, si sa, è fatta di grandi ritorni: che si tratti di abbigliamento, accessori o scarpe, quasi tutto è destinato prima o poi a subire una sorta di revival. Cose che indossiamo per una stagione, non mettiamo più per quelle successive e poi, d’un tratto, vengono riproposte dalle passerelle e tornano, come si suol dire, di moda.

È ciò che sta capitando con le ballerine, le scarpe che, quando tornano in auge, ci sembra non esista una sola donna che non le indossi. In verità sono molte quelle a cui non piacciono, così come sono altrettante quelle che le trovano estremente pratiche e comode.

Cosa sono le ballerine e come si indossano

Come il nome stesso fa intuire, le ballerine si chiamano in questo modo perché l’ispirazione per realizzarle è stata tratta dal mondo della danza classica.

La forma, infatti, ricorda molto quella delle scarpette indossate dalle danzatrici: suola particolarmente sottile, quasi sempre senza tacco, con la parte superiore del piede completamente scoperta; la punta è spesso arrotondata e davanti possono avere qualche elemento decorativo come stringhe o altri ornamenti.

Vengono spesso abbinate ad un look casual, stanno infatti benissimo con i jeans o gli shorts in estate, ma ci sono modelli che si indossano perfettamente anche con vestitini leggeri e capi un po’ più eleganti.

Vip che hanno segnato il ritorno delle ballerine

Nel corso della storia, numerosi designer hanno deciso di realizzare questa tipologia di scarpa, su tutti Claire McCardell e Rose Repetto, e tantissime icone del cinema e dello spettacolo le hanno indossate favorendo la crescita della loro popolarità, soprattutto negli anni Cinquanta.

Pensiamo ad esempio a Brigitte Bardot e Audrey Hepburn, che le mostrarono addirittura nelle loro pellicole: E Dio creò la donna, ad esempio, ma anche Cenerentola a Parigi e, soprattutto, il grande classico Vacanze romane.

E anche oggi le dinamiche della moda non sono certo cambiate: sono perlopiù i personaggi famosi, insieme ovviamente a ciò che gli stilisti mostrano sulle passerelle, a dettare le tendenze e influire quindi sulla scomparsa o i grandi ritorni di certi capi o scarpe.

Nel caso del ritorno delle ballerine, molto si deve a Kate Moss, ad esempio, che ama girare con le sue Repetto nere dalla punta arrotondata con fiocchetto, sia che indossi i jeans o che abbia la minigonna; per tutti gli anni Duemila è stata praticamente sinonimo di questo modello di scarpe.

Sienna Miller le utilizza, invece, regolarmente abbinate con minigonna in jeans e canottiera; e anche Alexa Chung e Veronika Heilbrunner si sono viste spesso con un paio di ballerine ai piedi, così come la cantante Rihanna, la vlogger americana Devon Lee Carlson e la regista Sofia Coppola.

Le ballerine sono addirittura arrivate sui red carpet, dove molte celebrities le hanno preferite ai tacchi alti. Tra queste: Claudia Schiffer, Angelina Jolie, Uma Thurman, Katie Holmes, Elle Fanning o le gemelle Olsen.

I brand che producono ballerine

E se negli anni Cinquanta e Duemila era quasi d’obbligo indossare ballerine firmate Repetto o Ferragamo, ad oggi non esiste praticamente casa di moda che non abbia prodotto questo genere di scarpa.

Da Chanel a Dior, passando per Jimmy Choo, tutti vogliono cercare di inserirsi in questa fetta di mercato sempre più ampia e dettare i trend con i loro modelli di ballerine, che stanno spopolando in questa primavera-estate 2022.