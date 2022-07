Auto finisce nel fossato: morti due fratelli, per uno degli occupanti la morte è stata istantanea, il secondo è stato trasportato in ospedale ma invano

Tragedia della strada in provincia di Padova, dove un’auto finisce in un fossato e dove sono morti due fratelli. Lo schianto fatale è avvenuto nelle ore del mattino del 26 luglio a Monselice mentre le due vittime andavano al lavoro in cantiere.

I due fratelli di origine marocchina un 38enne ed un 32enne, viaggiavano a bordo di una Fiat Stilo che ad un certo punto ha perso aderenza.

Auto nel fossato, morti due fratelli

I Carabinieri della Compagnia di Abano hanno accertato come la vettura sia finita in un fossato scavato al lato della carreggiata. I media piegano che mentre per uno degli occupanti la morte è stata istantanea, il secondo è stato trasportato in ambulanza in ospedale.

Purtroppo anche per lui il decesso è arrivato subito dopo il ricovero al Pronto Soccorso.

Elisoccorso e Vigili del Fuoco sul posto

Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso del Suem 118 e sono giunti i Vigili del fuoco di Este con l’autogrù per recuperare il mezzo incidentato. Il magistrato di turno ha intanto concesso il nulla osta per la consegna delle salme alle famiglie. Non si esclude che possa essere stata la velocità eccessiva unita forse ad una banale distrazione la concausa del tragico sinistro.

I media territoriali spiegano che la viabilità in via Vanzo è tornata regolare soltanto dopo le 10 del mattino.