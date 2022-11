Aurora Ramazzotti, gravidanza griffata: look e outfit

Aurora Ramazzotti dimostra spesso che una donna incinta non deve per forza rinunciare allo stile e alle griffe.

La gravidanza griffata di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti non ha nessuna intenzione di rinunciare allo stile e alle griffe durante la sua gravidanza. Raggiante e con un bellissimo pancino, si gode questi mesi di gravidanza mostrando i suoi outfit sempre alla moda, senza mai abbandonare le griffe. Recentemente ha coperto il suo pancione dal freddo usando un cardigan black&white, in stile etnico, decisamente alla moda. Aurora è in attesa del suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza, con cui è sempre più affiatata.

In un primo momento aveva preferito tenere la notizia nascosta, per superare le settimane più delicate della gravidanza lontana dai riflettori. Ora finalmente può parlarne e mostrare il suo bel pancino, che continua a crescere. Nonostante questo, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti continua a prendersi cura del suo stile, riuscendo sempre ad esaltare le forme della dolce attesa con tubini fascianti e crop top. Come ogni donna dovrebbe fare, Aurora ha deciso di non rinunciare alla griffe neanche durante la gravidanza, sfoggiando un cardigan etnico che ha già conquistato il cuore di moltissime donne.

Aurora Ramazzotti, per passeggiare tra le strade di Milano e dedicarsi ad una giornata di shopping, ha scelto un capo davvero molto alla moda e perfetto per proteggersi dal freddo che sta anticipando l’arrivo dell’inverno. Un capo ideale soprattutto durante la gravidanza, quando i vecchi cappotti non si chiudono più per via del pancione che cresce. Aurora ha scelto un cardigan di lana dallo stile etnico, un modello avvolgente bianco e nero con una cintura di lana intorno alla vita, rifiniture con frange di tutti i colori e decorato all-over con motivi geometrici jacquard. Si tratta di un cardigan della Maison Alanui, che sugli e-commerce di moda di lusso lo vende a 2.600 euro. Un prezzo non accessibile a tutte, ma nonostante questo il cardigan etnico è riuscito a conquistare il cuore di moltissime donne.

Aurora Ramazzotti: griffe e gravidanza acqua e sapone

Per completare il suo look, Aurora Ramazzotti ha scelto una maxi borsa di pelle nera, firmata Trussardi, la Maison dell’ex marito di Michelle Hunziker, che sembrerebbe sia tornato ufficialmente in corsa nel cuore della conduttrice. Aurora sta trascorrendo una gravidanza felice e acqua e sapone. Durante la giornata a Milano ha tenuto i capelli sciolti e ondulati, aggiungendo un tocco sauvage alla sua immagine. Per quanto riguarda il trucco ha deciso di seguire il trend no make-up. Da quando ha annunciato la gravidanza sfoggia spesso look completamente al naturale e questo la rende ancora più bella. Non ha mai avuto timore di rivelare le imperfezioni sul viso e ne ha spesso parlato pubblicamente. Durante la dolce attesa sta sfoggiando un look acqua e sapone davvero meraviglioso, che mostra ancora di più quanto sia raggiante.