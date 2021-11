Assegno unico figli 2022: cosa c’è da sapere

Cosa c’è da sapere sull’assegno unico figli 2022? Ebbene, al momento siamo in grado di dirvi sia l’importo che la data di erogazione. L’assegno non sarà erogato a gennaio, bensì a marzo. Esso racchiude tutte le agevolazioni finora esistenti.

Come informa Leggepertutti.it, dopo capodanno e fino a a fine febbraio gli interessati potranno iniziare a presentare le domande per l’ottenimento del beneficio. L’importo corrisponderà a non meno di 50 euro e non più di 180 euro per ogni figlio. Sono tuttavia previste delle maggiorazioni in alcuni casi.

Assegno unico figli 2022: a cosa serve

L’assegno unico figli è pensato per dare un aiuto alle famiglie con figli a carico, ma anche per incentivare persone che si amano di fare bambini con meno preoccupazioni dal punto di vista economico.

Il Consiglio dei ministri darà il via libero definitivo fra non molto. Tuttavia, il quotidiano cattolico Avvenire ha già raccolto alcune informazioni tramite fonti ministeriali.

Assegno unico figli 2022: i tempi

Dal punto di vista cronologico, le domande per avere accesso all’assegno unico figli 2022 potranno essere presentate tra gennaio e febbraio. Questo significa che in tal torno di tempo non è prevista l’erogazione del beneficio. Bisognerà dunque attendere marzo.

Assegno unico figli 2022: prevista proroga su altro beneficio

Il governo ha tuttavia pensato a una proroga dell’assegno “ponte” per coprire questo vuoto momentaneo. L’assegno è attualmente percepito da coloro che finora non hanno avuto contributi per i figli, come i lavoratori autonomi ad esempio.