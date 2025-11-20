Aspettando il Black Friday: consigli di moda

Con il Black Friday che arriverà nella data del 20 del corrente mese, per quanto riguarda Amazon, sono già molti in trepida attesa per approfittare di sconti e promozioni che questo evento di shopping mette a disposizione. Qui proviamo a capire come prepararsi e quali articoli comprare fin da ora per ampliare il guardaroba e il proprio carrello.

Aspettando il Black Friday

C’è molta attesa, come sempre, per il Black Friday, un evento che molti non vedono l’ora che arrivi.

Infatti, questa è l’occasione per i consumatori di comprare di tutto e di più approfittando di tanti sconti e promozioni pensate per l’occasione. Sebbene manchi ancora un po’ di tempo, bisogna cominciare a prepararsi.

Quest’anno cade il 28 novembre e, per l’occasione, i grandi brand ma anche gli e-commerce si stanno preparando. Nell’attesa è bene anche sapere che alcuni e-commerce partono con delle settimane di anticipo a presentare i prodotti con alcune offerte flash riservate a chi si iscrive alle varie newsletter.

Con il Black Friday le offerte non ci sono soltanto lungo tutto quello che è stato definito il venerdì nero ma proseguono anche per tutta la settimana per la Black Week arrivando fino al 1 dicembre per il Cyber Monday per la tecnologia e i prodotti scontati in quella occasione. Gli sconti non sono soltanto online ma anche nei negozi in tutti i settori: tecnologia, casa, beauty, ecc.

Aspettando il Black Friday: cosa comprare

Considerando che al Black Friday manca ancora un po’ di tempo, dal momento che scatta il 28 novembre, è possibile però già capire cosa comprare nell’ambito della moda per ampliare il proprio guardaroba. Sono diversi i capi in materiali di qualità dagli ottimi prezzi di cui approfittare.

Tra i capi da non perdere vi è sicuramente il cappotto che, insieme al blazer, è uno di quelli maggiormente desiderati e richiesti. Sono diverse le tonalità tra cui scegliere come il grigio antracite o il cammello per indossare questo capo in ogni occasione e momento della giornata.

Al Black Friday è possibile puntare su tanti maglioni e cardigan realizzati in cashmere dando anche un’occhiata alle tendenze dell’autunno inverno. Le borse firmate in saldo ma anche calzature quali stivali, mocassini che alcune volte arrivano anche allo sconto del 70% circa.

In questa occasione, sempre per il settore moda, è possibile approfittare della borsa in suede, della camicia a quadri o della gonna a matita molto adatta per l’ufficio. Non mancano poi le classiche décolleté o gli stivaletti alla caviglia che vanno a slanciare la figura.

Aspettando il Black Friday: offerte Amazon

Sebbene la data dello shopping sfrenato non sia ancora partita sono già diverse le promozioni di cui approfittare nel settore della moda. Su Amazon si trovano prodotti e capi per ogni occasione. Qui sotto abbiamo stilato una lista di capi dal basso costo in attesa del Black Friday scelti tra i più voluti e necessari dalle consumatrici.

1)Cappotto di lana doppio petto da donna

Un cappotto dal taglio classico adatto per l’inverno con chiusura frontale e doppio petto con bottoni. Il colletto è rovesciato con due tasche laterali per garantire la massima comodità. In lana e adatto per ogni occasione oltre che outfit.

2)Elara Chunkyrakan stivaletti da donna

Sono un modello di stivaletto in sintetico ad altezza caviglia nel classico modello Chelsea. Uno stivaletto semplice e comodo con fibbia, quindi facile da indossare che si adatta a ogni occasione per il giusto comfort.

3)Gave Lux borsa a spalla da donna vera

Una borsa in pelle scamosciata molto resistente e durevole. Un accessorio dotato di vari scomparti e cerniere per ogni cosa da mettere all’interno. Un prodotto made in Italy dallo stile moderno ed elegante.

Al Black Friday è possibile anche acquistare le ultime tendenze per il cappotto in una versione diversa.