Scopri come le icone di stile reinterpretano il cappotto leggero per la stagione fredda.

Il cappotto leggero: un must-have per la stagione fredda

Con l’arrivo della New York Fashion Week, le tendenze moda per l’autunno-inverno 2025/2026 si fanno sempre più chiare. Tra i protagonisti indiscussi delle sfilate, il cappotto leggero si afferma come un pezzo chiave per ogni guardaroba femminile. Le icone di stile, da Kendall Jenner a Kate Moss, dimostrano che il cappotto non è solo un capo funzionale, ma un vero e proprio statement di moda.

Colori e stili: il verde menta e il revival anni ’90

Il colore che sta spopolando tra le fashioniste è senza dubbio il verde menta, una tonalità fresca e versatile che si adatta a qualsiasi outfit. Questo colore è stato scelto da Kendall Jenner, che ha sfoggiato una mantella in cashmere durante la settimana della moda. Al contrario, Kate Moss ha optato per un look in bianco e nero, richiamando il glamour degli anni ’90 con uno slip dress e un soprabito minimalista. Questi stili dimostrano come il passato possa influenzare il presente, creando un mix affascinante di eleganza e modernità.

Uma Thurman e il ladylike contemporaneo

Una delle apparizioni più attese è stata quella di Uma Thurman, che ha incantato il pubblico con un outfit che incarna perfettamente il concetto di ladylike contemporaneo. Il suo cappotto blu notte oversize, abbinato a pantaloni color castagna e stivaletti affusolati, ha dimostrato che la classe non ha età. La scelta di una borsa a mano in tonalità ton sur ton ha completato un look sofisticato e ricercato, perfetto per le occasioni più eleganti.

La settimana della moda di New York non è solo un evento per gli addetti ai lavori, ma un palcoscenico dove le celebrità e le fashion muse si sfidano per catturare l’attenzione. Con il cappotto leggero come protagonista, le tendenze di questa stagione promettono di essere un mix di sobrietà e glamour, perfette per le donne moderne che vogliono esprimere il loro stile unico.