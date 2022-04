Sicura di sé, energica e a tratti fuori dagli schemi, Alessandra Celentano sa sempre come stupire i suoi fan grazie a dei look sobri e allo stesso tempo chiacchieratissimi. Nelle cinque puntate del serale di Amici, la coach non ha mai sbagliato un colpo in fatto di moda e anche in questo ultimo e attesissimo appuntamento andato in onda sabato 16 aprile è stato così.

Amici Serale, il look di Alessandra Celentano ha “catturato” tutti

Dal bianco, passando ai colori scuri riproposti nelle più diverse mise… basta osservare la pagina di Instagram della coach di Amici per vedere quanto le piace sperimentare. Eppure anche in questa occasione pare che l’esperimento sia andato a buon fine perchè Alessandra Celentano ha saputo “osare” sfoggiando con grazia ed eleganza un tailleur color azzurro pastello, una tonalità molto particolare, ma che alla coach sta benissimo. L’effetto d’insieme è stato davvero premiante e le reazioni sui social non tardate ad arrivare.

I social premiano il lato “chic” della coach

Nel frattempo scorrendo i numerosi commenti che si possono leggere sotto al post di instagram, non è difficilie trovare reazioni di utenti entusiasti che si sono complimentati con lo stile scelto. Altri invece hanno lodato la chimica che c’è con il collega Rudy Zerbi, un dettaglio questo che è possibile adocchiare al primo sguardo.