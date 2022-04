Per Rai 1 è stato l’ennesimo venerdì di successi. Dopo la stagione particolarmente fortunata de “Il Cantante Mascherato”, programma condotto da Milly Carlucci anche “Ci vuole un fiore” è riuscito a raggiungere un buon livello di ascolti. Proprio nella serata di venerdì 8 aprile, la trasmissione che ha visto al timone Francesco Gabbani e Francesca Fialdini, ha “fatto il pieno” tenendo incollati al piccolo schermo 2,7 milioni di telespettatori con il 15,2% di share.

Lo segue a ruota “Big Show”, il nuovo programma di Canale 5 che ha raggiunto il 13,7% di share con 2.701.000 spettatori.

Ascolti tv 8 aprile, gli altri risultati della fascia Prime Time

Guardando alle altre trasmissioni della fascia Prime Time, segnaliamo che rimane stabile al terzo posto Quarto Grado su Rete 4 che è stato seguito da 1.386.000 spettatori segnando l’8,5% di share.

Stabile anche Fratelli di Crozza sul Nove che ha raggiunto il 6,2% di ascolti ed è stato visto da 1.328.000 spettatori. Fanno poi risultati simili N.C.I.S su Rai 2 (5%) e “Io sono vendetta” su Italia 1 (5,8%). Poco sotto troviamo invece Propaganda Live su La7 (4,7%). Infine, La Bohème su Rai 3 ha raccolto 564.000 telespettatori (2,7%), mentre Quattro Matrimoni su Tv8 ha raggiunto l’1,6% di ascolti.

I dati della fascia Access Prime Time

La Rete ammiraglia della Televisione di Stato ha fatto buoni risultati anche nella fascia Access Prime Time grazie alla trasmissione “I Soliti Ignoti” che ha segnato il 20,4% di share (4.630.000 spettatori). Come sempre, lo insegue Striscia La Notizia che mantiene un risultato stabile con il 15,7% di share. Il terzo posto va a Otto e Mezzo su La7 che è stato visto da 1.738.000 di spettatori (7,6%). Risultati simili in termini di ascolti per N.C.I.S. su Italia 1 e “Un Posto al Sole” su Rai 3 che hanno segnato rispettivamente il 6,4% e il 6,9%. Tg2 Post, Stasera Italia su Rete 4 e Che Succ3de su Rai 3 hanno realizzato invece rispettivamente il 5%, 5,6% e 4,7%. Fanalino di coda per Guess My Age su Tv8 (1,3%) e Deal With It – Stai al Gioco sul Nove (1,5%).

I dati della fascia preserale

Non meno importante infine la fascia preserale. Anche in questo terzo caso Rai 1 grazie a “L’Eredità – La Sfida dei 7” e “L’Eredità” è riuscita a totalizzare rispettivamente il 20,8% e il 24,3% di share. Risultato stabile per la Rete ammiraglia di Mediaset. “Avanti il Primo” è stato infatti visto da 2.266.000 spettatori (16,7%), mentre “Avanti un altro” ha intrattenuto 3.276.000 spettatori (19,6%). Il Tg Regione di Rai 3 ha invece realizzato il 12,2% di ascolti. TgLa7 Speciale e Tempesta d’Amore su Rete 4 hanno totalizzato il 4,2% e il 4,3% di share. Seguono poi Blue Bloods e The Good Doctor su Rai 2 che hanno raggiunto il 3,4% e il 3,1% di share. C.S.I. Miami su Italia 1, Masterchef su Tv8 e “Cash or Trash – Chi Offre di Più?” hanno segnato il 2,9%, l’1,3% e l’1,1%.