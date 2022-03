Gli ascolti tv del 29 marzo 2022 parlano chiaro: Barbara D’Urso con La Pupa e il Secchione Show continua a calare. Ottimo risultato, invece, per Stefano De Martino che, rispetto alla settimana scorsa, ha totalizzato 500mila spettatori in più.

La battaglia a suon di share è stata vinta dalla partita di calcio tra Turchia e Italia.

Ascolti tv 29 marzo 2022: D’Urso cala ancora

La serata del 29 marzo 2022 ha visto una gara di ascolti parecchio interessante. La vittoria è andata alla partita di calcio tra due grandi escluse dal Mondiale, ovvero Turchia e Italia. Ben 5.2 milioni di telespettatori, con uno share del 21,6%, hanno seguito il match calcistico su Rai1.

Al secondo posto troviamo il vecchio film Il diavolo veste Prada, in scena su Canale 5, con 2.5 milioni di utenti (12%). Su Rai2 Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino al timone ha fatto il botto: 2 milioni di persone con l’11% di share, quasi 500mila spettatori in più rispetto alla settimana scorsa. Male, se non malissimo, per La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso.

Il format scende ancora: 1.2 milioni di spettatori con l’8.2% di share.

Ascolti tv 29 marzo 2022: i dati

Di seguito i dati, canale per canale, degli ascolti tv del 29 marzo 2022:

Rai Uno – Partita Turchia-Italia – 5.206.000 spettatori, pari al 21.6% di share.

Canale Cinque – Il diavolo veste Prada – 2.487.000 spettatori (12%).

Rai Due – Stasera tutto è possibile – 1.986.000 spettatori (11%).

Italia Uno – La Pupa e il Secchione – 1.228.000 spettatori (8.2%).

Rai Tre – #Cartabianca – 1.128.000 spettatori (5.8%).

Rete Quattro – Fuori dal Coro – 947.000 spettatori (5.6%).

La7 – DiMartedì – 1.236.000 spettatori (6.1%).

TV8 – Italia’s Got Talent – Special Edition – 419.000 spettatori (2%).

Nove – Solo 2 ore – 360.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv martedì 29 marzo 2022: preserale

Di seguito i dati degli ascolti tv 29 marzo 2022 del preserale: