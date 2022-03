Ancora un venerdì pieno di soddisfazioni per Milly Carlucci e il suo “Il Cantante Mascherato” che – secondo i dati diffusi da Auditel relativi al 25 marzo – ha segnato un ottimo 17.2% di share catturando l’attenzione di 2.924.000 spettatori.

Risultato altrettanto buono anche per Canale 5: “Odio l’estate” trasmesso in prima tv ha totalizzato uno share del 15,8% con 2.951.000 telespettatori.

Ascolti tv 25 marzo, gli altri dati della serata

Guardando invece agli altri dati della serata vale la pena segnalare come Rete 4 grazie al programma “Quarto Grado” sia riuscita a segnare un buon 9.1% di share riunendo davanti al piccolo schermo 1.482.000 telespettatori.

Buoni risultati anche per Fratelli di Crozza in onda sul Nove che è stato visto da 1.235.000 spettatori con il 5.7% di share. Hanno poi totalizzato risultati simili in termini di ascolti Giustizia Privata (Italia 1), NCIS (Rai 2) e Propaganda Live (La7) tutti e tre al 5.3%. Poco sotto troviamo NCIS Hawai’i (Rai 2) che ha segnato il 4.5% di ascolti e 898.000 spettatori.

Parasite su Rai 3 ha totalizzato il 3,7% di share. Infine Quattro Matrimoni su Tv8 è stato visto da 296.000 spettatori (share 1.6%).

La fascia Access Prime Time

Volgiamo adesso uno sguardo alla fascia Access Prime Time. Rai 1 ha fatto l’en plein con “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” realizzando il 19.6% di ascolti. Segue a ruota Striscia La Notizia che con 3.943.000 spettatori ha segnato il 17% di share. Poco sotto troviamo invece Otto e Mezzo su La7 che è stato visto da 1.725.000 telespettatori (7,5%). N.C.I.S su Italia 1 ha raggiunto 1.461.000 spettatori (6.4%), mentre Tg2 Post ha realizzato uno share del 5%. Rai 3 grazie a “Che Succ3de?”e “Un posto al sole” ha totalizzato rispettivamente il 5.2% e 6.9%. “Stasera Italia” su Rete 4 ha segnato il 4.7% di ascolti. Infine Guess My Age (Tv8) e “Deal With It” (Nove) hanno raggiunto l’1.3% di ascolti.

La fascia preserale

Infine stando a quanto emerge dai dati relativi alla fascia preserale L’Eredità – la sfida e “L’eredità” su Rai 1 hanno segnato rispettivamente il 23.5% e 25.6%. “Avanti il Primo” e “Avanti un altro” su Canale 5 hanno canalizzato il 16% e il 19.5%. Spostandoci invece su Rai 3 Tg Regione e Blob hanno realizzato l’11.8% e 4.8% di ascolti. “Tempesta d’Amore” su Rete 4 ha riunito 941.000 telespettatori (share 4.4%). Risultati poi molto simili per Montenegro-Italia su Rai 2 (3.5%), CSI Miami su Italia 1 (3.1%) e TgLa7 Speciale (3.8%). Infine Little Big Italy sul Nove e MasterChef su Tv8 hanno totalizzato rispettivamente l’1.1% e 0.9% di ascolti.