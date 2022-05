È successo… di nuovo. L’Isola dei Famosi ha conquistato la serata di venerdì 13 maggio realizzando il 19% di share tenendo incollati al piccolo schermo 2.388.000 spettatori. Ancora una nuova delusione per Carlo Conti e il suo The Band che insegue con il 13,3% di share e 2.077.000 spettatori.

Un risultato che fa riflettere visto che la trasmissione di Rai 1 è arrivata alla sua penultima puntata.

Ascolti tv 13 maggio, i dati degli altri canali

Per ciò che riguarda gli altri canali segnaliamo che Rete 4 con Quarto Grado continua a tenere botta con un costante 8.4% di ascolti e 1.215.000 spettatori. Altrettanto positivo il risultato portato a casa da Fratelli di Crozza sul Nove che con il 6,9% di share ha attirato l’attenzione di 1.301.000 spettatori.

Bene anche Rai 2 che con N.C.I.S. e N.C.I.S Hawa’i ha totalizzato rispettivamente il 6,5% (1.273.000 spettatori) e 5,4% di share (840.000 spettatori). Propaganda Live su La7 è stato visto invece da 796.000 spettatori (5,5% share). Il film cult Rocky V su Italia 1 ha attirato l’attenzione di 809.000 spettatori (4,5% share). Risultati molto simili per Name That Tune – Indovina la Canzone su Tv8 e Germinal su Rai 3 che hanno raccolto rispettivamente 442.000 (2,6% share) e 459.000 spettatori.

Ip Man 2 su Rai 4 e La Grande partita su Iris hanno interessato 384.000 (2,1% share) e 408.000 spettatori (2,2% share). Chiude Questa è Casa Mia su Real Time che ha raccolto poco più di 180.000 spettatori (0,9%).

I risultati della fascia Access Prime Time

In questa fascia Rai 1 con l’Anteprima dell’Eurovision Song Contest ha fatto un risultato davvero positivo raccogliendo davanti alla televisione 3.402.000 spettatori e il 18,8% di share. I Soliti Ignoti – Il Ritorno con il 21,8% di share è stato visto invece da 4.220.000 spettatori. Segue a ruota Canale 5 che ha segnato un ottimo 18% di share e una media di 3.484.000 spettatori. Si conferma Otto e Mezzo su La7 che con l’8,1% di share ha interessato 1.546.000 spettatori. Rai 3 con La Gioia della Musica e Un posto al Sole ha realizzato rispettivamente il 4,7% (823.000 spettatori) e il 7% di share (1.357.000 spettatori). Entrambi al 4,8% di share Tg2 Post e Stasera Italia che sono stati visti rispettivamente da 942.000 e 880.000 spettatori. Celebrity Chef su Tv8 ha segnato il 2,2% di share (414.000 spettatori). Fanalino di coda per Deal With It – Stai al gioco che con l’1,6% è stato visto da 301.000 spettatori.