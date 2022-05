Ancora una vittoria per Ilary Blasi e la sua “Isola dei Famosi” che nella serata di venerdì 6 maggio 2022, ha conquistato ancora i favori del pubblico con 2.483.000 milioni telespettatori e uno share del 18,3%. Continua invece a non convincere The Band di Carlo Conti che con uno share del 12,2% e 2.126.000 persone incollate al piccolo schermo si deve limitare a seguire le scia.

Ascolti 6 maggio 2022, i risultati degli altri canali

Guardando invece agli altri programmi della serata segnaliamo che Quarto Grado su Rete 4 si mantiene stabile con il 7,8% di share e 1.177.000 spettatori. Segue poi Fratelli di Crozza sul Nove con il 6,4% di share (1.276.000 spettatori). Bene anche Rai 2 che con N.C.I.S. e N.C.I.S.

Hawa’i ha realizzato rispettivamente uno share del 6,2% (1.294.000 spettatori) e 5,3% (1.003.000 spettatori). Rocky IV su Italia 1 invece ha catturato l’attenzione di 1.083.000 spettatori (5,3%). Propaganda Live su La7 è stato visto da 710.000 spettatori (4,9%). Risultati simili infine per Germinal su Rai 3 (2,2% share – 427.000 spettatori) e I delitti del BarLume – Donne con le palle (2,1% share – 406.000 spettatori).

I risultati della fascia Access Prime Time

Guardando alla fascia Access Prime Time Rai 1 ha conquistato la fascia realizzando il 21,1% di share e 4.321.000 spettatori. Segue Striscia La Notizia che è stato visto da 3.385.000 spettatori realizzando uno share pari al 16,4%. Otto e Mezzo su La7 ha totalizzato il 7,3% di share pari a 1.487.000 spettatori. Rai 3 con Bangla – La Serie e Un Posto al Sole ha segnato uno share rispettivo del 3,6% di share (688.000 spettatori) e 6,8% (1.402.000 spettatori). Risultati positivi per Italia 1 con N.C.I.S. che ha attirato l’attenzione di 1.306.000 spettatori e uno share del 6,5%. Risultati simili per Tg2 Post e Stasera Italia su Rete 4 che hanno realizzato rispettivamente il 4,6% (958.000) e 4,8% (944.000) telespettatori. Celebrity Chef su Tv8 è stato visto da 429.000 spettatori (share 2,1%). Infine Deal with it – Stai al gioco su Nove che ha interessato 269.000 spettatori (1,4%).